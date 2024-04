Andorra la VellaEl president espanyol, Pedro Sánchez, ha decidit mantenir-se ferm en la seva posició al capdavant del Govern després de les recents acusacions llançades contra la seva esposa, Begoña Gómez. Aquestes acusacions, provinents d'un mitjà vinculat a exfranquistes 'Manos Limpias', han generat polèmica en el panorama polític espanyol.

"He decidit seguir"

Sánchez, en una compareixença pública, ha assenyalat que les acusacions d'aquest mitjà manquen de fonament i podrien ser meres "mentides partidistes" amb l'objectiu de danyar la seva imatge i la de la seva família. Tot i que el denunciant ha suggerit que les informacions podrien ser falses, un jutjat de Madrid ha decidit investigar el cas, la qual cosa ha portat al president a "aturar-se i reflexionar sobre això".

El president espanyol pensa que encara s'han de treballar en alguns aspectes democràtics i que els valors com el respecte han d'anar per davant de les estratègies polítiques i els atacs de "la ultradreta" assenyalada per Pedro Sánchez.

"Trabajaré con firmeza y serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democràcia".

Arran de cinc dies treballant sol a La Moncloa , el mandatari ha subratllat que la seva decisió de continuar en el càrrec no respon a cap càlcul polític, sinó a la seva convicció d'enfrontar aquestes situacions amb transparència i claredat. "Necessitava aturar-me i reflexionar sobre això", va afirmar el president, afegint que "només se'ns ensenya a mantenir la marxa a tota costa, però a vegades per avançar cal aturar-se".

A més, Sánchez ha fet autocrítica en reconèixer que aquest episodi ha estat difícil, i ha expressat el seu rebuig cap a les 'fake news' i les mentides propagades des de la dreta política. "Volem agrair de cor les mostres d'empatia de tota la ciutadania, i especialment al meu partit socialista", va concloure el president. En definitiva, Sánchez seguirà al capdavant del Govern Espanyol i assenyala aquesta nova etapa com un "punt i a part" en la seva legislatura.