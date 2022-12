El TC admet a tràmit el recurs del Rei del Tomàquet

Andorra la VellaEl Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs que va presentar Frederick Scott Salyer, més conegut com El Rei del Tomàquet perquè va ser l'home més poderós als Estats Units en aquest sector alimentari. Els motius per la presentació del recurs és la suposada vulneració de la presumpció d'innocència, a obtenir una decisió fonamentada en Dret i a la defensa, així com del principi de no retroactivitat desfavorable d'una norma.

Un jutge dels Estats Units va condemnar el 2013 l'empresari d'alimentació Frederick Scott Salyer, que llavors tenia 57 anys, a sis anys de presó dels quals tres en llibertat vigilada. Salyer es va confessar culpable d'haver establert un sistema de suborns des de la seva empresa Sk Foods LP que es dedicava a cultivar i vendre tomàquets a gran escala. Des del 1990 al 2009, Salyer va establir un sistema de suborns a directius d'empreses alimentàries perquè utilitzessin els seus productes. I els hi venia a preus molt per sobre del mercat. Entre aquestes empreses hi havia Kraft Foods, Frito-Lay i B&G Foods. Conegut com el 'Rei del tomàquet' va ser condemnat pels suborns als Estats Units i per augmentar artificialment el preu d'un aliment.

Salyer ja va complir la pena i posteriorment la fiscalia andorrana li demanava tres anys més de presó pel presumpte blanqueig al país de 3,18 milions d'euros originats de l'activitat il·lícita als Estats Units i que van ser portats al Principat. La defensa s'oposava dient que els tres milions d'Andorra no són d'origen criminal sinó que estaven declarats i que no tenen res a veure amb la trama per la qual va ser condemnat. El 2010 els 3,18 milions van ser comissats per la Batllia a petició dels Estats Units.

El 'Rei del Tomàquet' va ser finalment condemnat a tres anys de presó provisional i 2,5 milions d'euros de multa per blanqueig. Va recórrer, però el tribunal Superior va ratificar la pena de Corts. Ara el Constitucional analitzarà el seu recurs d'empara.