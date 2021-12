Com es fan les carxofes farcides de brandada amb crema i xips de carxofes? Recepta de la cuinera Ada Parellada

La cuinera Ada Parellada, del restaurant Semproniana, explica com preparar a casa carxofes farcides amb brandada de bacallà i acompanyades amb crema i xips de carxofes. Atenció: la xef revela un truc perquè pelar les carxofes sigui ben senzill!

Ingredients per a 3 persones

3 carxofes

—

Per a la brandada de bacallà

Es pot adquirir bo i fet o bé moldre els següents ingredients amb l'ajuda de la batedora:

1 llom de bacallà dessalat

50 ml de nata líquida

50 g d'oli d'oliva suau (perfumat a la paella amb 1 gra d'all)

—

Per a la crema de carxofes

2 carxofes

2 cullerades de ceba sofregida

50 ml de brou de verdures

20 ml d'aigua de bullir les verdures

Sal i pebre

Oli d'oliva, mòlt amb all i julivert

Brou de verdures

—

Per a les xips de carxofes

1 carxofa

Sal

Elaboració

Bulliu les carxofes senceres durant quaranta minuts. És el truc per pelar-les amb facilitat. Un cop fredes, extraieu-ne les fulles exteriors, que són les més amargants. Tot seguit, retireu-ne el tronc i reserveu-lo dins d’una cassola. Després talleu la part superior de les carxofes de manera que només us quedeu amb el cor, cobert amb les fulles, perquè així tindreu les carxofes preparades per farcir-les.

Ompliu les carxofes amb brandada de bacallà, i quan ja estiguin farcides poseu-les al forn durant 10 a minuts a 180º.

Mentrestant, prepareu la crema. A més dels troncs i de les fulles tendres que havíeu reservat després de pelar les carxofes, aboqueu també en una cassola l’aigua d’haver bullit les carxofes. Tot seguit poseu-hi també una cullerada de ceba sofregida. A més, oli amb all i julivert, un pessic de sal i un altre de pebre i cobriu-ho amb brou de verdures. Feu-ho bullir. I ja estarà a punt perquè la bateu. Ha de quedar amb la textura que us agradi.

Per preparar les xips

Peleu les carxofes en cru. Traieu-ne les fulles exteriors i una part del tronc. Després talleu-les tan finament com pugueu i aneu-les posant en una paella amb oli d’oliva verge extra. A mesura que es vagin daurant, aneu-les traient de la paella i poseu-les en un plat amb paper de cuina absorbent. Saleu-les.

Continueu colant la crema de carxofes que teníeu reservada. Poseu-la a la base del plat. Al damunt, les carxofes farcides amb brandada de bacallà. I, per sobre, encenalls de carxofes.

Bon profit!