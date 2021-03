Com cuinar els millors bunyols de bacallà? Recepta del xef Oriol Sabé, del restaurant Can Marc

El cuiner Oriol Sabé, del restaurant Can Marc, de Sant Esteve de Palautordera, explica com preparar a casa una recepta tradicional de Quaresma, que recomana per la seva senzillesa.

Bunyols de bacallà

Ingredients per a 40-50 bunyols

280 g de mantega

All

Oli d’oliva

9 ous

500 g de llet sencera

330 g de farina

800 g de bacallà esqueixat o bé a daus (dessalat)

Julivert

Elaboració

Per començar, poseu en una cassola la llet i la mantega. Porteu-ho al foc.

Mentrestant, peleu tres grans d’all i piqueu-los ben finets, sigui amb el ganivet o amb la batedora. Si no us agrada gaire el gust d’all, en podeu posar menys. Piqueu també una branca de julivert.

Barregeu el julivert i l’all picats amb l’ajuda d’una cullera.

Quan la llet i la mantega bullin, aboqueu-hi la farina. Aneu-ho remenant a foc lent fins que comenci a separar-se de les parets de la cassola.

Un cop estigui separat de les parets de la cassola, amb el foc apagat o al mínim, aneu-hi incorporant els ous, un a un, fins que arribeu a acabar-los tots.

Quan hi tingueu l’últim ou incorporat, poseu-hi el bacallà, dessalat perquè tingui menys quantitat d’aigua.

A l’últim moment hi afegim l’all i el julivert i ho tornem a remenar tot plegat perquè quedin tots els ingredients ben units. I ja podreu anar fent boles amb l’ajuda de dues culleres i anar-les fregint en una altra cassola, plena d’oli d’oliva calent.

A la cassola amb l’oli d’oliva s’hi inflaran una mica. Aneu-los tombant perquè es fregeixin bé per totes les bandes.

Quan estiguin daurats, retireu-los de la cassola i aneu-los deixant en un plat amb paper absorbent per treure-hi al màxim d'oli.

I ja els podreu emplatar. Una proposta és menjar-los amb confitura de tomàquet de guarnició, que farà contrast amb el gust salat del bacallà.

Bon profit!

Nota

Si no gasteu tota la massa (pensada per a 40-50 bunyols segons la mida que donem a cada unitat), la podeu congelar per anar-la aprofitant més endavant.