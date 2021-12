La méteo: l'anticicló té els dies comptats

BarcelonaAquest ha sigut el matí amb més glaçades des que va començar la tardor. Deixant de banda les estacions d'alta muntanya avui un 47% dels observatoris dels quals fem seguiment diari han registrat una mínima negativa. El més interessant del gràfic que hi ha just a sota d'aquest paràgraf és l'efecte que l'anticicló ha provocat. Des que va començar l'estancament gairebé cada dia hi ha hagut més glaçades que l'anterior, un refredament molt lent i ben característic d'aquests períodes de calma durant l'hivern en què el fred més cru va entrant sense l'avís per part dels meteoròlegs de cap fredorada.

Aquestes són algunes de les temperatures mínimes d'avui:

Das, -9

El Pont de Suert, -7

Esterri d'Àneu, -6

La Seu d'Urgell, -6

Sort, -5

Sant Pau de Segúries, -5

Olot, -4

Girona, -3

Solsona, -3

Cervera, -2

Caldes de Montbui, -2

Malgrat de Mar, 1

Lleida, 1

Tortosa, 2

Tarragona, 3

Barcelona (Zoo), 5

Aquest migdia una lleugera entrada de vent de ponent farà que a prop de mar la temperatura s'enfili més que en dies anteriors. Moltes màximes pujaran un o dos graus més que ahir en molts indrets de la meitat est. A Ponent aquest petit canvi en el vent pot fer que a la tarda el sol surti en alguns indrets més que no pas ahir.

Demà la temperatura tornarà a baixar a prop de mar, i en general durant la primera part de la setmana no cal esperar gaires canvis. Demà el pas d'un petit sistema frontal aportarà bandes de núvols prims, però poc cosa més. Dimecres i dijous també circularan algunes bandes de núvols prims i el cel fins i tot quedarà més tapat al Pirineu, però el temps canviarà poc i la boira seguirà marcant el temps a Ponent.

A partir de divendres arribaran alguns sistemes frontals més actius. No hi ha indicis de cap tongada de precipitacions extensa i abundant durant el cap de setmana de Nadal, però divendres el dia serà més insegur i es podrien escapar gotes en algunes comarques, sobretot a Ponent. Dissabte i diumenge seran també dies mig ennuvolats i segurament poc o molt acabar caient gotes en algun moment del dia, sobretot diumenge.

Al Pirineu és més probable que aquests fronts facin ploure i nevar amb una mica més de ganes a partir de divendres. No hi ha indicis de nevades a cotes baixes, però sí d'un temps més tapat i amb algunes precipitacions intermitents que podria allargar-se des de divendres fins com a mínim l'inici de la setmana que ve. Aquest temps més canviant excitarà també el vent i farà que la boira s'aixequi a Ponent, on si bé els dies no seran clars, sí que pujarà la temperatura i baixarà clarament la humitat.

A llarg termini la incertesa és molt alta. Estan oberts possibles escenaris de fred molt intens per Cap d'Any, però el més probable sembla més aviat un panorama amb temperatures més aviat altes per a l'època, dies mig ennuvolats i poca pluja. Caldrà seguir-ho.