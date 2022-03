El govern espanyol anuncia una bonificació dels combustibles de 20 cèntims per litre a tota la població

MADRIDEl govern espanyol bonificarà els carburants 20 cèntims per litre a tota la població. Aquesta serà una de les mesures estrella del pla de xoc per afrontar l'impacte econòmic de la guerra a Ucraïna i que demà dimarts aprovarà el consell de ministres. Així ho ha anticipat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, aquest dilluns, i també ha detallat que el pla que aprovarà l'executiu incorporarà fins a 6.000 milions d'euros en ajudes directes i fiscals i 10.000 milions d'euros en línies d'avals per a les empreses més afectades per la crisi.

La rebaixa dels carburants, que fins ara només s'havia anunciat per al sector dels transports, s'aplicarà fins al 30 de juny a tota la població. A més a més, el pla de xoc també incorporarà mesures en matèria d'habitatge -els lloguers només es podran revaloritzar un 2%- i laboral -es prohibirà l'acomiadament objectiu vinculat a les conseqüències de la guerra-.