Com més pol·len, més contagis de covid-19

BarcelonaEl pol·len i els contagis de covid-19 tenen una relació directa. Un estudi a escala mundial publicat a la revista científica PNAS, en què ha participat l’Institut de Ciència i Tecnologia (ICTA) de la UAB aportant-hi dades de Catalunya, relaciona l’increment i la disminució de les concentracions de pol·len a l’aire amb l’increment i la disminució de les taxes d’infecció de SARS-CoV-2. Segons la investigació, els grans de pol·len poden afectar el sistema immunitari de les persones, i no només les que tenen una al·lèrgia respiratòria, fent que siguin més vulnerables a contagiar-se de covid-19.

Segons la investigadora Jordina Belmonte, “això ens porta a insistir en la recomanació d'utilitzar sempre una mascareta homologada, que ens aïllarà dels al·lèrgens de l'abundant pol·len a l'aire d'aquesta època de l'any”. Les mascaretes són un bon element de protecció perquè redueixen fins a un 80% les partícules de pol·len a l’aire que s’inhala.

Així mateix, el doctor Joan Bartra, al·lergòleg de l’Hospital Clínic de Barcelona i president de la Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica (SCAIC), recorda la importància de no confondre els símptomes de l’al·lèrgia amb els del covid-19, encara que alguns poden ser molt semblants.

Els principals símptomes descrits en una infecció per coronavirus SARS-CoV-2 són febre, tos seca, cansament i dificultat per respirar, així com símptomes gastrointestinals, tot i no ser tan freqüents. En canvi, Bartra afirma que els símptomes respiratoris ocasionats per la patologia al·lèrgica no són gastrointestinals i predominaran en canvi la mucositat i la congestió nasal, molt menys freqüents en el cas de covid-19.

“El que ens ha de fer sospitar que és al·lèrgia, sobretot si és deguda al pol·len, és que els símptomes s'intensificaran quan el pacient sigui a l'aire lliure i milloraran notablement quan sigui en llocs tancats”, afegeix. A més, Bartra indica que ara per ara no s’ha demostrat que els al·lèrgics, un 25% de la població, tinguin més risc de patir covid-19.

Primavera amb nivells de pol·len estables

Per sort, segons dades de la Xarxa Aerobiològica de Catalunya (XAC), que estudia des del 1983 la diversitat i els nivells de pol·len i les espores de fongs a l’aire, les pol·linitzacions aquesta primavera i sobretot a l’estiu baixaran respecte a l’any passat, tot i que seran força importants, amb nivells per sobre de la mitjana.

Durant el 2021 les pol·linitzacions han sigut importants i han superat, a partir del febrer, les concentracions mitjanes històriques enregistrades des del 1994 fins a l’actualitat. Així i tot, les prediccions meteorològiques dels experts (Meteocat) indiquen que la primavera serà lleugerament més càlida i menys plujosa de l’habitual. Per tant, la XAC pronostica que hi haurà un “esgotament avançat de la floració de les plantes” i les herbes “pol·linitzaran poc”. En definitiva, la meteorologia de la primavera i l’estiu ajudarà a reduir la taxa de contagis per covid-19 en aquesta època de l’any, afirma Belmonte.

Més pol·linització dels arbres

Segons la XAC, en el període entre el 1994 i el 2020 a Catalunya el pol·len d’arbres (xiprer, plàtan i olivera) tendeix a augmentar les concentracions a l’aire, mentre que el pol·len d’herbes (parietària, gramínies, blets i artemísia) tendeix a disminuir. El fong alternària també incrementa la seva presència.

Dit això, la SCAIC pronostica que hi haurà un increment de les al·lèrgies en el futur a Catalunya. I serà degut, en gran part, al nombre de sensibilitzacions múltiples a diversos al·lèrgens en un mateix pacient. Això implica múltiples manifestacions en un mateix individu (asma, rinitis, urticària, anafilaxi, entre altres). Per tant, és imprescindible la figura de l'al·lergòleg com a especialista format per tractar una malaltia sistèmica com és l'al·lèrgia.

Finalment, el doctor Bartra demana a les persones que tenen al·lèrgies respiratòries que tinguin en compte el lloc on van per Setmana Santa i que es protegeixin més. “Hi ha destinacions més adequades que unes altres depenent del nivell de pol·len. Cal tenir-ho en compte”.