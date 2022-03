Danone, Font Vella, San Miguel i Heineken, contra les cordes per la vaga de transportistes a Espanya

BarcelonaLa vaga de transportistes, que aquest dimarts enceta el novè dia, comença a incidir en el funcionament de les empreses d'alimentació, algunes de les quals ja s'estan plantejant interrompre l'activitat. És el cas de Danone, que aquest mateix matí ha anunciat que si la mobilització segueix 24 hores més es veurà obligada a interrompre la producció de les seves quatre plantes de làctics, com la de Parets del Vallès, i les tres d'aigua a Espanya, que produeixen marques com Font Vella.

Segons ha concretat la multinacional amb un comunicat, si no s'arriba a un acord en les pròximes hores, es veurà obligada a interrompre el procés de recollida de llet i, com a conseqüència, el procés de producció de les seves fàbriques i posterior trasllat a les cadenes de distribució alimentària, tant pel que fa als productes làctics com a l'aigua mineral.

La situació "d'inestabilitat i l'agreujament de les aturades ja està començant a afectar l'aprovisionament de matèries primeres essencials per als productes, com la llet sencera o la nata", diu Danone. En aquest sentit, l'empresa mostra el seu "profund malestar per aquesta situació i per les greus conseqüències de força major que estan provocant no només entre tots els agents i col·lectius implicats, sinó a la societat en conjunt".

Heineken també ha anunciat aquest matí que si la vaga continua no podrà servir els seus productes a superfícies comercials, bars i restaurants. A més tampoc pot aprovisionar-se de primeres matèries a causa dels "violents piquets" que impedeixen les operacions habituals de la companyia. Davant d'aquesta situació l'empresa reclama "activament" la implicació de les administracions públiques perquè es garanteixi la llibertat de moviments dels transportistes que volen seguir treballant.

La tercera a fer públics els seus problemes és Mahou San Miguel, que ha reconegut en declaracions a Europa Press que està operant "amb dificultats". La companyia, propietària de Mahou, San Miguel, Solán de Cabras o Alhambra, entre altres marques, té vuit plantes d'elaboració de cervesa a Espanya —una de les quals a Lleida— i quatre plantes d'envasat.

La setmana passada va ser Estrella Galicia la que va anunciar que a partir d'aquell divendres paralitzaria les plantes perquè feia alguns dies que no rebia matèries primeres ni subministraments bàsics. A més, l'estoc en alguns dels seus centres logístics ja estava al límit.

Davant d'aquest escenari, el ministeri de Transports ha comunicat aquest dimarts la flexibilització dels temps de conducció i descans dels conductors que transporten mercaderies per carretera entre el 17 i el 27 de març per pal·liar els efectes de la vaga de transportistes. La mesura estableix excepcions temporals per mitigar els efectes de la convocatòria d'aturada indefinida i facilitar el funcionament normal del trasllat de primeres matèries als centres de producció i les indústries i en la distribució final dels productes als supermercats.

En concret, el ministeri permetrà estendre la durada del temps de conducció diària ampliant el límit d'hores. A més, redueix els requisits de descans, també disminuint-ne les hores, i, per contra, amplia el topall màxim de temps que un transportista pot conduir durant la setmana, entre altres mesures.

Accessos al port tallats

La vaga de transportistes s'ha intensificat aquest dimarts a Catalunya, després d'una setmana molt discreta . Ho fa amb un centenar de piquets que impedeixen l'entrada de camions per recollir les mercaderies i després distribuir-les. De moment són pocs els transportistes que intenten accedir-hi, i ho fan sota una important presència policial. Des del port s'assegura que s'està en contacte amb els cossos de seguretat "per garantir que es pugui treballar a les terminals i per assegurar la cadena de subministrament".

"La vaga del transport ens està afectant amb la sortida de cereals i farina de soja dels ports de Tarragona i de Barcelona. Hi pot haver un problema molt greu de subministrament", ha apuntat Paco Yglesias, director general d'Agro Fundamenta, aquest dimecres. La indústria càrnia i també la dels cereals han advertit que també estan en situació d'alerta per l'enquistament de la vaga. "La situació ja és preocupant, i s'afegeix a la generada per la guerra a Ucraïna", ha reconegut el secretari general de la Federació Empresarial de Carns i Indústries Càrnies (FECIC), Josep Collado.

A la vaga, convocada per la minoritària Plataforma per la Defensa del Transport, s'hi ha sumat aquest dimarts la federació d'associacions de transportistes, Fenadismer, que representa petites i mitjanes empreses, després que consideressin insuficient l'anunci del govern espanyol d'aquest dilluns a la tarda d'oferir 500 milions d'euros al sector per fer front a l'augment dels preus dels carburants.

Precisament la ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha demanat aquest dimarts als camioners que abandonin les aturades. "Estem d'acord amb les seves reivindicacions; aquest govern s'ha assegut a negociar, hem anunciat mesures sense precedents", ha dit en una entrevista a Telecinco. En aquest sentit, Sánchez ha assegurat que l'executiu central "concretarà tan aviat com sigui possible" les mesures anunciades ahir amb la patronal dels transportistes Comitè Nacional de Transport per Carretera (CNTC).

La ministra ha rebutjat una rebaixa de l'IVA del gasoil professional perquè els transportistes ja se'l desgraven, i per tant seria una mesura "ineficaç". A més, ha recordat que Espanya és el país de la UE amb una fiscalitat més baixa dels carburants, i les directives europees impedeixen que es pugui reduir encara més. "No es pot demanar rebaixes en els impostos dels hidrocarburs perquè això no tindria cap efecte sobre el sector", ha dit.

Als transportistes s'hi afegeixen els pescadors. El president de la Federació Nacional de Confraries de Pescadors, Basilio Otero, ha assegurat aquest dimarts que el 70% de la flota a Espanya segueix "ancada" als ports. Otero ha exigit al govern espanyol "mesures immediates, fermes i contundents, o el sector pesquer se'n va a la ruïna". El sector es reuneix precisament demà dimecres amb l'executiu per abordar una rebaixa de la factura del combustible que ara estan afrontant.

En aquest marc, la ministra ha recordat que el seu executiu treballa en un pla de resposta a la crisi que s'aprovarà al consell de ministres del 29 de març, i també ha justificat que el govern central no segui a negociar amb la Plataforma de Defensa del Transport de Mercaderies (PDTM) perquè al seu entendre la CNTC són els representants "legítims" dels transportistes.