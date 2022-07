La borda de Ràmio, l'epicentre de la vall del Madriu escaldenca

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany ha inaugurat aquest diumenge la rehabilitació de la borda de Ràmio amb l'objectiu que esdevingui l'epicentre d'un assortit d'activitats que la corporació ha preparat per a aquest estiu. Ho ha manifestat la cònsol major de la parròquia, Rosa Gili, qui ha manifestat que l'esdeveniment referma la voluntat del comú per impulsar i fer valdre la part d'administració única de la vall del Madriu-Perafita-Claror. "Aquest és el principi de totes les activitats que es desenvoluparan a l'indret al llarg de l'estiu", ha indicat, com per exemple l'organització d'unes estades per als joves d'Escaldes, rutes amb la gent gran i activitats de fotografia, entre altres. A més, ha recordat que la vall també compta amb vies ferrades, rutes d'escalada i els rucs, pels quals s'han adaptat les instal·lacions.

L'acte, que ha comptat amb la presència de diverses autoritats comunals i nacionals, com el cap de Govern, Xavier Espot, la ministra Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, la ministra d'Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, i el conseller de la minoria de Demòcrates, Miquel Aleix, entre altres, ha estat "molt emotiu", tal com ha exposat la cònsol, qui ha tornat a destacar la necessitat de revitalitzar la vall i oferir-la a tots els habitants de la parròquia escaldenca perquè "tothom qui vulgui en gaudeixi". "Avui hem vist que la nostra il·lusió és compartida amb gran part de la població, per la qual cosa cada cop tenim més clar que continuarem rehabilitant l'espai perquè sempre tingui vida", ha assenyalat, afegint que els treballs es duran a terme, en tot moment, tenint respecte i respectant el medi natural que l'envolta.

En referència a la rehabilitació de la infraestructura, ha explicat que s'hi va començar a treballar l'any passat començant per assegurar-ne l'estabilitat, ja que presentava diversos problemes pels quals es podria haver esfondrat. Així doncs, es van col·locar unes bigues a l'interior per donar-li estabilitat i es va refer la teulada, a banda també s'ha habilitat l'espai per acollir estades, s'han adequat els espais per tenir-hi els rucs i s'han instal·lat lavabos ecològics.

El festival internacional de Jazz "ha tornat per quedar-se"

D'altra banda, qüestionada sobre l'evolució del retorn del festival internacional de Jazz, Gili ha manifestat que "està sent un èxit" i la població "l'està rebent amb els braços oberts", una realitat que aporta a la corporació satisfacció i referma la voluntat de mantenir la iniciativa durant els pròxims anys i fer-la créixer en la mesura del possible. "Pensem que el retorn és bo, aquest any ha estat el punt de partida i ara ens toca millorar-lo perquè el veiem com un esdeveniment que ha tornat per quedar-se". A banda, ha apuntat que també serveix com a reclam turístic durant la temporada baixa.