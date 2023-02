Les eleccions generals centren el tret de sortida del Carnaval d'Encamp

EncampLa sàtira ha centrat un any més el tret de sortida del Carnaval d'Encamp amb les eleccions generals que se celebraran a l'abril com a protagonista. L'espectacle organitzat per la comissió de festes de la parròquia ha tornat a omplir l'avinguda François Mitterrand de rialles i alegria fent mofa de l'actualitat política i els projectes engegats pel comú. Com a punt destacat, el personatge públic escollit com a reina Carnestoltes ha estat la cònsol major encampadana, Laura Mas.

D'aquesta manera, els joves han recreat el que vindria a ser un debat electoral amb els caps de llistes de les formacions que es presentaran als comicis, Xavier Espot de Demòcrates per Andorra, el socialdemòcrata Pere López, Josep Maria Cabanes de Liberals, Cerni Escalé de Concòrdia, Judith Pallarés d'Acció i Carine Montaner d'Andorra Endavant, qui han estat interpretades per dones, essent la primera vegada que aquestes prenent part de la penjada de Sa Majestat Carnestoltes.

Entre els gags més rellevant, s'ha fet burla del plagi que va protagonitzar López durant el debat d'orientació política del 2021 i la recent dimissió de l'exministre de Finances i portaveu, Eric Jover, per no pagar els impostos de la seva empresa. També han pres part de la sàtira els projectes que s'estan duent a terme des de la corporació, com el nou gimnàs del Complex esportiu de la vila, la construcció del nou parc de l'Ossa i el futur centre comercial que s'edificarà al centre.

Laura Mas ha posat en relleu l'idoneïtat de la comissió de festes centrant l'espectacle i els diàlegs al voltant de les pròximes eleccions generals del 2 d'abril, apuntant que a la representació també hi han assistit cap de llista, com el mateix líder socialdemòcrata, Pere López. "Felicito la comissió de festes pels diàlegs, pensants amb sàtira i intel·ligència", ha exposat. A més, ha ressaltat la presència de dones a l'espectacle, un fet que ha considerat "important i destacat". La cònsol també ha indicat que "és un honor" haver estat seleccionada com a reina Carnestoltes

Les festes a la vila encampadana continuen aquesta tarda amb la desfilada de carrosses i la festa al vespre. Diumenge se celebrarà el tradicional judici dels contrabandistes i dilluns la tradicional representació del Ball de l'Óssa a l'aparcament de Prat de l'Areny.