Encamp contractarà més de 80 joves a l'estiu

EncampEl Comú d'Encamp té oberta la convocatòria per a la contractació de més de 80 joves durant el període estival en el marc del programa d'ocupació juvenil per l'estiu. Els joves que ocuparan llocs de treball com a treballadors públics interins durant els mesos de juliol i agost poden accedir a una de les més de 80 places oferides, de les quals destaquen, per exemple, les 42 per donar suport al Departament de Cultura, Infància i Joventut en les seves diferents àrees d'actuació, com a monitors de lleure i ajudants de monitor per a les colònies a l'alberg de la Baronia i les activitats infantils i juvenils d'estiu a Encamp i al Pas de la Casa; o les 24 vinculades al Departament de Turisme i Reactivació Econòmica, a les diferents casetes i oficines de la parròquia o com a guies.

Altres de les places que s'ofereixen de caràcter general són, per exemple, com a guies de museus i monuments, reforç dels serveis a les instal·lacions esportives, com la piscina, auxiliars administratius, places d'informadors a les oficines i espais d'interès turístic o de personal de suport al departament de Manteniment i Infraestructures, d'Higiene, Medi Ambient i Agricultura o Finances, entre altres. Es poden consultar totes les places disponibles al web del Comú d'Encamp a l'apartat de la seu electrònica.