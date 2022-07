Escaldes vol alliberar un 50% del terreny del Clot d'Emprivat per a ús públic

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany pensa a poder aprovar en el proper consell de comú que s'ha de celebrar properament la modificació del pla d'urbanisme que ha de permetre que hi hagi més espai verd al Clot d'Emprivat. D'aquesta manera, la majoria proposarà que "hi hagi un alliberament del 50% del terreny". La cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha incidit en el fet que "en cap cas" els propietaris disposaran de més edificabilitat o la possibilitat de fer més plantes, que es quedaran en vint. La idea és, de fet, que canviant "només la forma" de les torres els propietaris no perdin edificabilitat. La voluntat del comú seria "ajuntar espais" i poder disposar d'un gran pulmó verd al Clot d'Emprivat gràcies a les modificacions urbanístiques.

La cònsol major escaldenca ha destacat que la idea és que "hi hagi un alliberament del 50% del terreny" i ajuntar terrenys de tal manera que no passi com fins ara que hi ha "una placeta aquí i una altra allà, és a dir, que no hi ha hagut "massa reflexió d'on havien d'estar els espais per optimitzar la utilització". D'aquesta manera, tal com ha defensat Gili, es tracta que fruit d'aquesta reflexió iniciada pel comú hi hagi "una cosa positiva per als ciutadans" que no entenen que es facin aquestes torres que "afecten el paisatge a canvi de res".

El comú rebria, d'aquesta manera, un espai a peu de carrer on podrà decidir "si vol fer un parc o un jardí". Ha apuntat, però, que no serà un espai on la corporació comunal pugui construir, és a dir, que "la configuració" serà diferent a una parcel·la normal. Els propietaris tindran, a sota d'aquest espai, els seus aparcaments.

Gili ha anunciat que el comú està ultimant-ne els detalls i ha incidit que, en tot moment han "privilegiat tenir espais lliures per tenir parcs, un Clot d'Emprivat agradable per a tothom", tant per als ciutadans en general com també per als propietaris. També ha posat l'accent en la complexitat de fer una normativa en una zona on hi ha espais construïts i altres no i que, per tant, "contempli totes les possibilitats". També ha destacat, a preguntes dels periodistes, que un cop entrada aquesta modificació quedarà paralitzada que es puguin donar noves llicències fins que hi hagi una aprovació definitiva.