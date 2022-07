L’Esbart Sant Romà dona et tret de sortida als 'Vespres d’Estiu' 2022 amb Traces de Folk

EncampL'Esbart Sant Romà, amb Traces de Folk, ha donat el tret de sortida als 'Vespres d'Estiu 2022' el cicle cultural que el comú d'Encamp ha preparat a les tardes i vespres d'estiu tant a Encamp com al Pas de la Casa i que conjuntament amb l'Encamp en Clau de Llum, que torna al seu horari nocturn com abans de la pandèmia, seran la principal oferta cultural i d'oci a l'aire lliure per aquest estiu a la parròquia.

L'Esbart Sant Romà va omplir ahir la plaça dels Arínsols amb "Traces de Folk" tres peces musicals arranjades i unides per Lluís Cartes especialment per l'ocasió. La nova composició interpretada per una vintena de ballarins del cos de dansa de l'Esbart, va tenir com a fil conductor el so dels instruments de percussió que varen ser presents a l'escenari quan els ballarins van combinar la dansa amb bastons, caixes, panderetes, panderos i xiulets que tocaven ells mateixos convertint-se en músics i dansaires en la mateixa peça. La coreografia es va caracteritzar per la seva dificultat tècnica i d'execució i pel fet de tenir com a fil conductor diferents elements, "traces", del folklore popular i d'aquí el nom de l'espectacle.

Els Vespres d'Estiu tindran lloc els dijous, en el cas del Pas de la Casa l'horari és avançat a partir de les 16 hores de la tarda i a Encamp els espectacles començaran a les 19.30 hores exceptuant els autocinemes que començaran a les 22 hores. Tota la programació es pot consultar al web del comú d'Encamp.

Encamp en clau de Llum comença la setmana vinent amb un vídeomapatge al Pas de la Casa i a Engolasters

Encamp en clau de llum el tradicional cicle cultural que combina música i llum en espais emblemàtics de la parròquia torna en el seu format habitual, és a dir, horari nocturn després de la pandèmia. Dimecres 6 s'estrena amb un vídeo mapatge al Pas de la Casa a la façana de l'Església de Sant Pere amb la "la història del Pas de la Casa" amb una projecció on la música i guió originals.

Dijous 7 serà el torn de 'La màgia de la natura a Engolasters' una projecció de llum a sobre dels elements naturals i de vegetació presents al voltant del llac d'Engolasters creda especialment per l'ocasió amb una coproducció amb Tom Carr, un referent en matèria audiovisual. La nit continuarà amb l'actuació de l'Esbart Sant Romà amb la peça "Encís" i el grup musical Lewis Enma & The BCN Fireballs.