Les obres a Doctor Vilanova impossibiliten el pas per plaça Rebés

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella ha publicat un fil a les xarxes socials per explicar com afecten les obres al viaducte del Doctor Vilanova a la circulació cap als aparcaments de Centre Ciutat i Vinyes, que no seran accessibles per plaça Rebés. Una situació que es manté del dia 19 de febrer fins al 23, i que es repeteix novament entre el 26 i 28. El pas alternatiu serà entrar pel carrer Prat de la Creu.

També s'informa que, entre el 18 de febrer i el 2 de març, la connexió a peu entre les places del Poble i Rebés serà pel carrer de la Vinyeta o la Rambla Molines. A més de recordar que els dies 26, 27 i 28 a la tarda, el Centre de Congressos i l'edifici administratiu de Govern estaran tancats, a causa que les bigues els estaran sobrevolant.