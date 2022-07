Ordino redueix la construcció per evitar arribar a 125.000 habitants

OrdinoOrdino treballa en una modificació del pla d'ordenament urbanístic per evitar, tal com va manifestar el cònsol major, Josep Àngel Mortés, que, en un escenari de màxims, la parròquia arribi fins als 125.000 habitants. Ho va manifestar durant la reunió de poble, en la qual van mostrar els resultats de l'estudi de creixement urbanístic, on va exposar que s'ha constatat que a partir del 2020 hi ha hagut un creixement urbanístic significatiu.

Concretament, del 2018 al 2022 s'han materialitzat 44.990,42 metres quadrats amb les corresponents llicències de construcció. Els nous plans parcials aprovats inclouen fins als 385.628,82 metres quadrats, i si es fessin tots, la parròquia passaria a tenir més de 12.000 habitants. En aquest cas, el consum d'aigua augmentaria en un 85%, els residus un 80% i l'energia més d'un 100%. El cònsol també va informar que des del 2018 el comú ha recaptat més de 4 milions per impostos de construcció, el que equival a un 10% dels ingressos. L'estudi conclou que és fonamental incorporar criteris ambientals i socials en el desenvolupament urbanístic de la parròquia per tal de minimitzar-ne els efectes.

Els assistents a l'acte, van fer palesa la necessitat d'incrementar els impostos als especuladors i impulsar lloguers per la gent de la parròquia. També hi va haver algun ciutadà que va criticar fortament les polítiques dels darrers anys, expressant que ara pretenen curar el mal que ja s'ha fet, i també van qüestionar a la corporació que s'hagi mirat més per la gent de fora que per la de la parròquia. Fins i tot, en la ronda de preguntes als cònsols, el projecte de Grifols va tornar a estar sobre la taula.