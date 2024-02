El pàrquing del Falgueró mantindrà obertes una cinquantena de places

Escaldes-EngordanyEl pàrquing del Falgueró mantindrà obertes una cinquantena de places, malgrat les obres que s’estan fent a la zona. L’entrada i la sortida es manté al carrer dels Pardals. Els canvis s’emmarquen en els treballs que s’estan fent a l’antic aparcament. El Comú d’Escaldes-Engordany va iniciar a finals de gener les obres a la part baixa del pàrquing que permetran, un cop acabades, solucionar la manca d’espai per deixar el vehicle en aquesta zona. L’inici de la construcció de les torres a la parcel·la del costat obliga ara a tancar la part central del pàrquing. Per tant, quedarà només habilitada com a aparcament a partir d’avui una zona amb capacitat per a una cinquantena de places.

Pel que fa al parc de gossos que també hi ha en aquesta zona, es desplaça uns metres més avall, ja que l’actual també quedarà deshabilitat amb l’inici de les obres de les noves construccions. La setmana que ve, el nou parc de gossos ja estarà operatiu. El Comú recorda que els usuaris també tenen a prop i a la seva disposició l’aparcament de l’Étang Salé i del Prat del Roure.