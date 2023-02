La penjada del Carnestoltes dona el tret de sortida al Carnaval conjunt d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany

Andorra la Vella / Escaldes-EngordanyAndorra la Vella i Escaldes-Engordany han donat aquest divendres a la tarda el tret de sortida als actes de celebració del Carnaval que organitzen de manera conjunta les dues parròquies. Ha estat amb la penjada del Carnestoltes i l'actuació del grup de teatre Making off. Durant la lectura del pregó s'ha criticat la política d'aparcaments del comú d'Andorra la Vella o les obres de la part alta d'Escaldes-Engordany per fer-hi un aparcament. Els funcionaris, els youtubers i fins i tot el bisbe d'Urgell han estat objecte de crítica del pregó en què s'ha desitjat que la rua de Carnaval de dissabte sigui més puntual que la cavalcada de reis i s'ha parlat, també, de les cues que viu el país de forma habitual. En aquest sentit, han bromejat dient que Canillo ja no es diu així sinó "Cuanillo". Després de la lectura s'ha procedit a la penjada del Carnestoltes, que han confeccionat els infants del Llamp.

Cal destacar que l'acte central del programa del Carnaval conjunt tindrà lloc aquest dissabte a partir de les sis de la tarda i serà la cercavila de disfresses. La desfilada començarà al parc de la Mola d'Escaldes-Engordany per finalitzar a la plaça Príncep Benlloch d'Andorra la Vella. En acabar la rua hi haurà una botifarrada per a tots els participants a la plaça del Poble i l'actuació de les comparses que participin en el concurs de coreografies a l'auditori del Centre de congressos. Abans de finalitzar la festa es donaran a conèixer els guanyadors dels concursos de comparses i coreografies.

El programa d'activitats conjunt continuarà dilluns amb un espectacle infantil a la sala d'actes d'Escaldes-Engordany (a dos quarts de sis de la tarda), i l'endemà, el judici i la crema del Carnestoltes a la plaça Coprínceps d'Escaldes-Engordany, a partir de les set de la tarda, i amb les actuacions de l'Esbart Santa Anna d'Escaldes-Engordany i l'Esbart Dansaire d'Andorra la Vella.