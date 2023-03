Treballs de manteniment per posar a punt els entorns del Santuari de Canòlich

Sant Julià de LòriaSant Julià de Lòria viurà aquest 2023 una de les fites més rellevants a nivell cultural i religiós amb la celebració dels 800 anys de la trobada de la Mare de Déu de Canòlich. De fet, tant la corporació laurediana com el comitè organitzador de l'anomenat 'Any Canòlich', han organitzat un seguit d'activitats religioses, culturals, esportives, educatives i socials al llarg de l'any per commemorar aquesta fita.

Un dels punts clau serà, sens dubte, la celebració de la Diada de Canòlich, una trobada que com és habitual se celebrarà el darrer dissabte del mes de maig i en la qual el Santuari prendrà especial rellevància. Per tal que la jornada sigui tot un èxit i amb la voluntat de no deixar escapar cap detall, el comú de Sant Julià de Lòria feia públic al BOPA aquesta setmana el concurs per a l'embelliment dels entorns de l'edificació.

Segons ha explicat el comú, es tracta principalment de treballs de manteniment a la zona per tal de reparar els desperfectes que s'han produït amb el pas del temps. Concretament, es faran intervencions relacionades amb l'adequació del terra i les escales, malgrat que també s'impulsaran reparacions en diferents zones exteriors de la capella.

El concurs és nacional i s'ha convocat mitjançant el model de contractació urgent. Les empreses interessades a participar-hi podran presentar les seves ofertes en sobres tancats al Servei de Tràmits del comú fins a les 13 hores del proper 5 d'abril. L'acte d'obertura es durà a terme a partir de les 10 hores del 6 d'abril.