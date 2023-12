A les 11 ha votat un 27% a tot el país i Ordino ja ha arribat al 32%

Andorra la VellaEl percentatge de votants s'ha situat en el 27% amb 8.215 electors que ja han fet efectiu el seu dret a vot. Cal tenir en compte que d'aquests, 6.253 ho van fer en el vot judicial. Ordino és la parròquia on el percentatge de vot està sent més alt. A les onze del matí ja arribava a un 32%. Canillo, amb llista única és on hi he menor participació, per sota del 21%. Sant Julià ta,bé supera el 30%, mentre que Escaldes i Encamo estan en un 25%. Andorra la Vella en un 26 i la Masana arriba al 28%.