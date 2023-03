Acció creu que “un canvi radical no seria productiu” en les negociacions amb la UE

Andorra la VellaAcció veu de bon ull la feina que fins ara s'ha estat fent en el marc de la negociació per aconseguir un acord d'associació amb la Unió Europea i dona suport a l'equip negociador. Així ho ha posat en relleu la número dos de la llista nacional, Noelia Souque, que ha manifestat que creuen que assolir l'encaix a Europa ha de suposar "una plusvàlua" per al país, des de diferents vessants. Així ha destacat que "facilitarà que les petites empreses puguin sortir a vendre els productes i serveis que estan venent a Andorra", que també beneficiarà els estudiants que podran sortir a estudiar i a formar-se professionalment a altres països més enllà dels veïns i també hauria de ser una eina per fomentar la "innovació", ja que es podrien impulsar projectes "amb l'ajuda de la Unió Europea".

"S'està negociant de forma molt bona", ha destacat Souque, que ha afegit que la relació de "confiança" que s'ha creat s'ha de mantenir i que, per tant, "un canvi radical no seria productiu per al nostre acord".

La número dos d'Acció també s'ha referit als terminis de negociació i si bé ha assenyalat que és important poder aprofitar la presidència del Consell Europeu que ostentarà Espanya el segon semestre d'aquest any també considera que "un any és molt curt i queden temes bastant sensibles per a Andorra com serveis, Andorra Telecom i la lliure circulació de persones", la qual cosa l'ha fet afirmar que això farà que "la negociació duri una mica més que el que s'ha previst". Així, ha remarcat que "no hi ha pressa" tot i que es vulgui aprofitar el suport espanyol, tenint en compte que és un estat que "ens coneix bé" i que això pot tenir un impacte positiu en les negociacions, fent que negociar certes qüestions sigui "més fàcil".

Souque, que té experiència en l'àmbit de la UE, creu que es podrien "tirar uns fils que potser són molt eficients a l'hora de negociar temes més complicats a nivell polític" però també ha incidit en el fet que en l'àmbit tècnic l'equip negociador andorrà "va ben encaminat".

La candidata d'Acció també ha manifestat que l'equip negociador té "molt present" que cal incidir molt més en la comunicació per explicar "més properament i amb termes més senzills què vol dir" per a cadascun dels sectors i ha desitjat que si Acció té representació parlamentària ella es pugui sumar a aquesta tasca divulgativa.