El futur de l'Estadi Nacional, resolt d'aquí a dues setmanes

Andorra la VellaAlain Cabanes, secretari d'estat d'Esports, ha assegurat al programa "La Companyia" d'RTVA que d'aquí a dues setmanes es resoldrà el misteri del futur sobre l'Estadi Nacional. Cabanes ha afirmat que els resultats del VPC i de l'FC Andorra són indiferents i no influiran en el desenllaç. Govern pretendrà donar resposta a les demandes de totes les parts, segons indica el secretari d'estat. Tanmateix, ha explicat que preparen un concurs públic per fer el canvi de gespa que "ha de ser prou ampli per contemplar totes les opcions".