Comença la temporada de cultiu als horts per a la gent gran

Andorra la VellaTret de sortida a la temporada de cultiu als horts per a la gent gran d'Andorra la Vella a la Margineda, un projecte impulsat pel Comú i la Fundació Julià Reig. Enguany, a causa de la urbanització de la zona que acollia el projecte fins a l'edició de l'any passat, el Comú ha habilitat un nou indret de conreu al costat del camp d'exàmens de conduir de la Margineda, de propietat comunal, amb un total de 45 parcel·les de 40 metres quadrats, les quals se sumen a les 9 disponibles a la vora de l'Escola andorrana de Santa Coloma, on les persones grans col·laboren amb un projecte educatiu.

Tal com ha explicat el cònsol major, Sergi González, s'ha adaptat el terreny incrementant en gairebé una vintena el nombre d'espais disponibles i habilitant la captació d'aigua no potable del freàtic. També s'ha col·locat una font d'aigua potable i es mantenen els serveis sanitaris a la zona perquè els utilitzin els hortolans, qui també tindran a disposició un tècnic de medi ambient del Comú per oferir-los assessorament a l'hora d'escollir el planter i de conrear els productes.

Sergi González s'ha adreçat a les persones grans que optaven a un hort aquesta temporada per explicar-los que el projecte permet que les persones majors de 65 anys disposin d'un espai a l'aire lliure on cultivar verdures, relacionar-se i mantenir-se dinàmics. Al sorteig i repartiment de claus, que s'ha dut a terme al Centre Cultural la Llacuna a causa de les condicions meteorològiques, també hi han pres part la cònsol menor, Olalla Losada; la consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà, Maria Nazzaro; i la directora del projecte dels horts de la Fundació Julià Reig, Ester Segura.

Cal recordar que els requisits per optar a un dels espais de cultiu són ser majors de 65 anys, residir a la parròquia d'Andorra la Vella, no dur a terme cap activitat retribuïda i fer un cultiu totalment ecològic.