Benazet: “Els moviments antivacunes maten, i ensorren economies”

Andorra la VellaEl ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha valorat aquest dimecres a la tarda la concentració del matí que ha aplegat més d’un centenar de persones que protestaven contra les mesures decretades per Salut sobre la discriminació que suposa l’ús del certificat covid. El dirigent ha asseverat que “els moviments antivacunes maten, i ensorren economies”, i ha al·ludit directament a una de les promotores i cara visible de la concentració, la consellera general Carine Montaner, a qui ha demanat “que consulti amb la seva consciència i que encara està a temps”. Benazet també ha valorat els muntatges fotogràfics mostrat pels concentrats que el comparaven amb un nazi, i ha dit que “les imatges que s’han vist identifiquen més qui les ensenya i qui les promou que no pas el mateix ministre”.

Govern analitzarà les imatges de la concentració per si hi ha motius per engegar una denuncia. El ministre portaveu, Eric Jover, ha explicat que “primer ho analitzarem i després decidirem si Govern tira endavant algun tipus de denuncia. Hem de denunciar aquest tipus de simbologies, perquè en un estat democràtic estan fora de lloc”. Jover ha destacat que respecten "totes les crítiques" tot i que els agradaria "que es basessin en la racionalitat i que no hi hagués oportunisme polític". En aquest sentit, ha lamentat algunes imatges que s'han pogut veure "que recorden altres èpoques" i en les que s'han comparat per exemple el ministre de Salut amb Hitler. "No diu res a favor de les persones que comparen democràcies amb règims totalitaris".

Tant Martínez Benazet com Jover han destacat que les crítiques són legítimes, però les han contraposat a les morts que ha produït la pandèmia i als efectes positius que està tenint la vacunació. "Els moviments antivacunes maten i enfonsen economies", ha dit el ministre de Salut, i ha recomanat a Carine Montaner que "consulti amb la seva consciència".