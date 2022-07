Canvi de nom i sexe a partir dels 12 anys amb consentiment dels progenitors

Andorra la VellaEl Consell General ja quasi té enllestida la reforma definitiva de la llei qualificada de Persona i Família amb la introducció de les demandes manifestades per diferents col·lectius, com per exemple Diversand, pels qui es regula la possibilitat que les persones transsexuals puguin canviar de nom i de sexe. D'aquesta manera, el text exposa que les persones que senten que el seu nom i/o la menció registral del sexe no es correspon amb el que viuen com a propi podran sol·licitar el canvi sempre que siguin majors d'edat o estiguin emancipades i els o les joves a partir de 12 anys amb el consentiment dels progenitors o representants legals de la persona menor.

La llei contempla, en relació amb el canvi de sexe, que només podran demanar la modificació les persones que acreditin haver fet una transició, d'almenys dos anys de durada, per la qual sigui "coneguda públicament i en l'àmbit familiar i social com una persona amb la identitat de gènere que reclama". Ambdós procediments s'hauran de tramitar per la via judicial. D'altra banda, el nou text legal que aborda el Codi de família també incorpora el conegut com a 'divorci exprés', a través del qual s'estableix un règim de separació sense períodes d'espera ni al·legacions de causes. I estipula, en la separació de béns, una compensació per treball domèstic a favor del cònjuge que ha dut a terme les tasques de la llar o que ha treballat per a l'altre sense remuneració o amb una d'insuficient. Així, la compensació es calcularà tenint en compte el diferencial de guanys obtingut durant la convivència, que pot arribar fins a un màxim del 25% dels ingressos, per la parella que l'ha de pagar.

Un altre dels punts destacats de la nova legislació, la qual serà votada al Consell General abans que finalitzi l'actual període de sessions, introdueix el reconeixement de paternitat per a les parelles de fet de manera automàtica, ja que fins al moment el pare s'havia de desplaçar al registre civil per reconèixer com a propi el nadó. A banda, també reconeix els fills per gestació subrogada o ventre de lloguer, introdueix la fecundació assistida i, finalment, les criatures de parelles lesbianes. En relació amb els matrimonis, totes les unions civils es diran casament, siguin entre persones del mateix sexe o no, i la unió convencional per l'església es manté com a matrimoni canònic.