Casal anuncia més ajudes al benestar animal

Andorra la VellaTret de sortida a la 4a edició de la Fira del Bestiar d’Ordino, on desenes de persones s’han concentrat a l’aparcament Camp de la Trenada per poder gaudir de la tradicional cita de la ramaderia local.

La cita ha estat marcada per la subhasta dels quatre braus de raça bruna, els quals han estat “seleccionats per ser els futurs pares de la raça a Andorra” ha confirmat Betriu. Uns animals que han estat cuidats a partir del reglament del foment del benestar animal, en referència al qual, Casal ha assegurat que la voluntat és ampliar-ho de cara a l’any que ve, per “fer-lo extensiu al bestiar equí i oví”.

“Molt contents, el temps acompanya i l’afluència comença a ser positiva” ha valorat Betriu. Enguany, destaca l’augment de bestiar andorrà així com la presència en les subhastes. De les 15 explotacions ramaderes presents a Ordino, n’han assistit unes 10, segons ha revelat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia. Una parròquia on predomina el sector primari gràcies als 444 caps de bestiar repartits en les tres seccions (bovina, equina i ovina).

“Els ramaders fan una excel·lent feina que ens permet crear un producte de qualitat, la carn controlada d’Andorra que és el ‘pal de paller’ del nostre sistema primari” ha reconegut. En aquest sentit, per poder arribar a vetllar per tot el benestar animal present al país, es vol augmentar el reglament vigent, el qual només inclou en el sector boví i representa uns 150.000 euros. “Aquest 2024 ja estem treballant amb l’IRTA (Institut d’Investigació i Tecnologia Agroalimentària) que ens ha de fer el procés d’avaluació animal per a la resta de seccions” ha revelat. Així doncs, la voluntat és implementar-ho durant l’any 2025 i, en conseqüència, ampliar la partida pressupostària.