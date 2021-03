Espot: “Se'ns fa difícil entendre la Generalitat”

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, ha reaccionat amb resignació i amb un punt crític la decisió anunciada aquest dijous pel Govern català d'excloure Andorra de la llibertat de moviment per les carreteres catalanes. “Aspiràvem que tan bon punt es passés al confinament perimetral de Catalunya, per via de conseqüència d'assimilació a l'Alt Urgell, era legítim que també ens en poguéssim assimilar nosaltres”, ha explicat a la televisió andorrana.

El dirigent ha explicat que ja van demanar formalment a la Generalitat, el 19 de febrer, que continués l'assimilació quan se suspengués el confinament comarcal. “Ara toca demanar explicacions perquè ens diguin el motiu pel qual no han atès la nostra reivindicació, tenint en compte les nostres dades sanitàries molt favorables i que hem estat molt lleials i molt generosos, particularment amb l'Alt Urgell”, ha dit, per concloure que “se'ns fa difícil d'entendre com la Generalitat no acaba d'estar a la recíproca” i remarcar que “la diferència de tractament entre Catalunya i França esdevé cada cop més cridanera”.

Espot ha conclòs que la decisió catalana “mereix ser reconsiderada”.