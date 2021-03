La Generalitat exclou Andorra de l'aixecament del confinament comarcal

Andorra la VellaGerra d'aigua freda a les expectatives generades sobre l'arribada de turisme català per Setmana Santa i lliure mobilitat per Catalunya. El Procicat ha anunciat aquest dijous que el confinament comarcal s'aixecarà dilluns vinent, 15 de març, sempre que sigui per a grups de bombolla de convivència. És a dir, es permeabilitza el confinament comarcal per a grups familiars, però no per a trobades amb amics, i tampoc per Andorra. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat que aquesta mesura no afecta, de moment a la mobilitat amb Andorra, de manera que els residents no podran circular lliurement pel país veí del sud, ni el Principat podrà començar a rebre turistes.

“Tenim un grup de treball amb el Govern andorrà on establim molt diàleg des de l'inici de la pandèmia. De moment, es manté el perímetre de Catalunya i per tant no es permet aquesta mobilitat, però en base a això, mantindrem el diàleg amb Andorra. Hem de ser molt prudents”, ha explicat, sense massa claredat, Vergés.

El Procicat ha aprovat aquest dijous diverses mesures amb vigència, prorrogable, per als propers 14 dies. Cal esperar que aquestes converses entre Andorra i la Generalitat prosperin de manera que en els propers dies es pugui anunciar l'aixecament de la restricció de mobilitat entre els dos països, que ara queda reduïda només a l'àmbit de la comarca de l'Alt Urgell.

“No podem especular sobre què passarà amb la mobilitat amb Andorra, però tenim molt clar que mantenim el perímetre amb Catalunya. El grup de treball està constituït i el diàleg hi serà però no puc especular què passarà amb la mobilitat amb Andorra per no generar divergències amb diferents territoris”, ha conclòs la consellera catalana.