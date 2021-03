Els turistes catalans que pernoctin a l'Alt Urgell podran visitar Andorra

Andorra la VellaEls turistes catalans que s'allotgin a l'Alt Urgell durant la Setmana Santa podran visitar Andorra, ja que seran considerats com a residents. Aquesta mesura va ser anunciada aquest divendres als establiments de la comarca urgellenca després que la Generalitat ho avalés. Per tant, Andorra sí que podrà rebre visitants procedents de Catalunya durant aquests dies de Pasqua.

Per a demostrar-ho, els visitants hauran de dur un document dels establiments on hi haurà de figurar el nom, el DNI i les dates d'entrada i sortida de l'establiment. El document també haurà d'incorporar el logo i les dades fiscals. A més, en cas de no disposar del paper oficial, també s'acceptarà un document amb les dades fiscals, signat i segellat per l'establiment. En la comunicació que van rebre els establiments de l'Alt Urgell, també s'especifica que les reserves a través de Booking o altres plataformes semblants no s'acceptaran, com tampoc servirà un correu de confirmació.