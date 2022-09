L'aprovació del pressupost es preveu pel 29 de setembre

Andorra la VEllaGovern es troba en una situació complexa amb el calendari del pressupost i electoral. Inicialment, es va accelerar al màxim la preparació del pressupost perquè hi havia la intenció de fer les eleccions al desembre. Això significava tenir el pressupost aprovat al novembre i tot va començar a generar-se molt de pressa per entrar dins dels terminis. La situació, però ha canviat de forma substancial un cop ja ha quedat clar que és impossible arribar a temps per als comicis dins d'aquest any.

La prioritat ara, segons diferents fonts properes al cas, és una altra. Es tracta d'aprovar algunes lleis importants com la dels autònoms, les professions sanitària o la recerca sanitària. Aquesta última, per exemple, és imprescindible per engegar el projecte Grífols. Per tant, des dels demòcrates i el Govern es vol tenir temps suficient per aprovar-les abans de dissoldre.

El pressupost de l'últim any de legislatura en principi marca la dissolució del Consell General. Això suposa que el pressupost ha d'estar presentat en un moment que permeti donar marge. Són entre 30 i 40 dies per convocar després de dissoldre. Amb el pressupost ja acabat, la data prevista en aquests moments és el 29 de setembre per una potencial aprovació el 29 de desembre. Així es compliria l'objectiu de començar l'any amb el pressupost que toca i no arrossegant dotzenes parts de l'anterior. Aquest calendari porta els comicis al febrer. Tot, però està a l'aire perquè segurament caldrà negociar per garantir que les lleis s'aprovin abans de dissoldre.