Carine Montaner: "La Llei Òmnibus és l’iceberg del Titànic per DA i CC"

Andorra la VellaCarine Montaner, presidenta d'Andorra Endavant, s’ha consolidat com una de les veus més influents de la política andorrana actual. Amb una postura crítica cap a l’orientació de Govern, Montaner defensa amb convicció la propietat privada i s'oposa a la Llei Òmnibus des de l’abril passat, una legislació pendent d’aprovació que, segons ella, suposarà una amenaça als drets dels propietaris.

Mentre altres actors polítics la veuen com una solució a la crisi de l’habitatge, Montaner adverteix dels riscos d'un intervencionisme excessiu que, a parer seu, agreujarà la crisi de l’habitatge i provocarà probablement en paral·lel una crisi econòmica. D'altra banda, es posiciona fermament en defensa del Coprincipat, la neutralitat històrica d'Andorra i els seus valors institucionals.

En aquesta entrevista, Montaner aborda diferents temes d’actualitat política: des de la seva oposició frontal a la Llei Òmnibus i la seva visió sobre la crisi de l'habitatge, fins a la defensa del Coprincipat, el sorgiment d’un possible nou partit de dretes i les conseqüències de la seva recent absolució judicial. Una conversa imprescindible per comprendre les tensions que marquen el present i futur d’Andorra.

Els propietaris, associacions de contractistes, empresaris i el sector industrial acusen Govern i els comuns de voler-se apropiar terres i propietats, com valora aquesta situació?

Les acusacions són merescudes. És una realitat i un intervencionisme mai vist a Andorra. Recordo que DA governa des de fa setze anys i que ara agafa el camí perillós de l’intervencionisme excessiu similar als països comunistes. Si m’haguessin dit, fa uns anys, que el Govern de DA i de CC proposarien aquestes accions, no m’ho hauria cregut. Hagués pensat “És una broma, oi ?” Un primer de carrera d’economia sap pertinentment que aquestes accions agreujaran el problema de la crisi de l’habitatge actual provocant una allau de vendes al mercat amb la por i la crispació dels propietaris amb aquestes mesures intervencionistes extremes. Recordo que el mercat del lloguer sempre ha estat alimentat pels privats i mai gràcies a l’Estat andorrà. Els governs successius de DA mai han actuat per tenir un parc d’habitatges públics i ara intenten culpabilitzar els propietaris, no hi ha dret! És una injustícia que no es pot tolerar des d’Andorra Endavant. I encara més greu! Aquestes accions poden generar una crisi econòmica al país molt greu, temps al temps.

Es rumoreja el sorgiment d'un nou Partit de dretes, que li sembla aquest escenari? Coneixem el seu tarannà liberal s'acostarien Andorra Endavant i aquesta formació en cas que esdevingués?

És normal que la gent vulgui reaccionar veient la nostra estimada Andorra en perill. Vivim una emergència nacional on la nostra essència d’andorranitat està trepitjada per aquest Govern. Aquest executiu no respecta la propietat privada protegida per la Constitució, no ha respectat la nostra neutralitat en l’escenari internacional, tampoc el nostre model d’Estat el Coprincipat amb més de set-cents anys d’història i especialment la figura del nostre Copríncep Episcopal. El cap de Govern amb les seves declaracions ha trencat els equilibris i ha intentat dividir la societat andorrana entre bons i dolents amb missatges simplistes. Per Andorra Endavant un cap de Govern ha d’unir el poble andorrà. Ha de mantenir un diàleg respectuós i equilibrat amb totes les sensibilitats de la societat andorrana.

Andorra Endavant va pensar a portar el Cas CBD a un tribunal internacional?

Els tribunals es basen sobre la legislació vigent i el problema és que el Codi Penal actual no distingeix les substàncies. No fa la diferència entre el CBD amb un THC molt baix (que no és droga) amb un THC elevat. Tenim un Codi Penal obsolet que cal actualitzar. És per aquest motiu que Andorra Endavant va intentar fer passar al Consell General una proposició de llei posant en disposició final el canvi del Codi Penal per tal de diferència les substàncies. Recordo que la proposició va ser rebutjada per la majoria i que un noi està a la presó preventiva des de fa deu mesos per una substància que no és droga. Una aberració.

Creu que es farà el referèndum? Què pensen fer en cas que no es faci?

Pot passar que no hi hagi referèndum en el cas que alguns estats membres de la UE rebutgin ràpidament l’Acord amb Andorra. Amb tants països seria possible que alguns es posin en contra. En aquest cas game over pel Govern.

Donada la seva condició de presidenta d’un grup parlamentari portarà la llei òmnibus al Tribunal Constitucional en cas que s'aprovi?

Efectivament, nosaltres tenim la voluntat de portar la llei al Tribunal Constitucional per la vulneració de la propietat privada de la Constitució. El problema és que per interposar un recurs d’inconstitucionalitat es necessita 6 firmes de consellers que hagin votat en contra de la llei és a dir 1/5 de la cambra parlamentària tal com diu del recurs d'inconstitucionalitat. I som només tres consellers a Andorra Endavant, ens faltarien tres consellers més que votin en contra de la llei i que ens cedeixin tres firmes pel recurs.

Pensa que la Llei Òmnibus pot canviar el panorama polític per les pròximes eleccions?

Recordo que el cap de Govern el Sr. Espot està al seu segon mandat i que no podrà tornar a presentar-se a les pròximes eleccions. Li diré una cosa, amb les seves declaracions acusadores amb les de cara al teixit empresarial, la no escolta del teixit econòmic, els seus posicionaments polítics recolzats pel seu Govern, penso que està arrossegant el seu partit cap a un declivi fulminant. DA ara mateix és com el vaixell del Titànic, el vaixell ha tocat l’iceberg (la llei Òmnibus) i s’està enfonsant mentre que els músics toquen el violí.

Com ha viscut la seva absolució del Tribunal Superior amb l’afer Costa ?

De justícia. Una absolució merescuda. Tot aquest afer, si ens ho mirem fredament i en perspectiva des de la pau i la saviesa, haurà servit per accelerar el procés de la transparència de les Institucions. Condició per recuperar la confiança de la ciutadania. En definitiva, representa la primera pedra a l’edifici per aconseguir la transparència i la bona governança.