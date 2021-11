Marín diu que haver mancomunat la recollida selectiva amb la capital ha significat un estalvi de 80.000 euros per a Escaldes

Andorra la VellaFa 10 anys, el 29 de novembre de 2011, va ser notícia...

La candidata a cònsol major de DA per Escaldes-Engordany, Trini Marín, ha explicat que haver mancomunat amb Andorra la Vella servei de recollida selectiva 'ha suposat un estalvi de 80.000 euros' per al Comú escaldenc. Marín ha fet aquestes declaracions en el decurs de la presentació del projecte de central de compres conjunta amb Andorra la Vella. 'Quan parlem de central de compres' ha dit 'ens referim a què els comuns ens posem d'acord per comprar coses molt senzilles en grans quantitats' i d'aquesta manera 'el preu dels productes surt molt més econòmic que no pas que cada Comú faci la seva compra individualment'.

D'aquesta manera, la candidat demòcrata ha explicat que es podria compartir amb Andorra la Vella la compra de paper per a les impressores dels comuns en l'àmbit administratiu. O en Medi Ambient adquirir les mateixes jardineres perquè 'es vegi una unitat estètica ja que als turistes els agrada', ha dit Marín.

Trini Marín també ha posat com a exemple d'activitat conjunta entre les dues parròquies l'organització d'events culturals. Ha afirmat que 'espero que es pugui organitzar definitivament el macroconcert d'Escaldes-Engordany i Andorra la Vella i celebrar-ho any rere any a cada parròquia'.