Concòrdia manté el no a l'Acord després de la publicació del text en anglès

Andorra la VellaConcòrdia no canvia la seva posició respecte a l'Acord d'Associació amb la Unió Europea. Així ho ha confirmat el líder de l'oposició, Cerni Escalé, en declaracions a aquest diari "La posició de Concòrdia és un no caut, fent una anàlisi de la documentació, però continuem veient molts aspectes que ens fan dubtar sobre el text. I és la posició majoritària del nostre partit" ha afirmat Escalé.

En fase de traducció al català

Fa unes setmanes es va iniciar el termini per fer les traduccions en les llengües oficials de la UE i al català, una fase que es preveu que estigui enllestida a principi de l’estiu. Tal com el Govern ja havia exposat, els documents íntegres de l’Acord d’associació amb la UE s’han fet públics i consultables per a tothom un cop s’han finalitzat els treballs de revisió tècnica. Així doncs, ja es pot consultar en anglès a través de l’enllaç de la Comissió Europea i s’hi pot accedir a través del web andorraue.ad.

Referèndum maig 2025

El secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, va confirmar que el referèndum sobre l’acord d’associació es farà al maig de l’any que ve, retardat a causa de l’anàlisi del text pels estats membres i les eleccions al Parlament Europeu.