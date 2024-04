Expulsat set anys d'Andorra per una plantació de marihuana de 9 plantes

Andorra la VellaLa forta olor de marihuana que sortia d'un apartament va fer un veí avisés a la policia. Els agents van demanar permís a la persona que vivia per poder entrar i fer un registre. En una de les habitacions hi havia un hivernacle comprat per l'home per al cultiu de cànnabis. Tenia un preu d'uns 650 euros i constava de dues caixes d'extracció d'aire amb filtre, quatre ventiladors i un llum Led de gran potència. A l'interior de l'hivernacle hi havia nou plantes d'entre un metre i un metre i mig. En total dos quilos de marihuana que van ser confiscats.

En el telèfon de l'home van trobar proves de les transaccions que havia fet amb marihuana. Consumia habitualment aquest droga en el seu pis juntament amb altres persones. La condemna l'obligava a complir un any de presó ferma i dos condicionals. Es va canviar, però per l'expulsió d'Andorra durant set anys pels diferents delictes de producció, consum i cessió de droga tòxica.