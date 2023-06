Possible pacte d'esquerres per evitar que el vot es fragmenti a les comunals

Andorra la VellaEl resultat de les eleccions generals on els demòcrates van guanyar sis de les set candidatures territorials és un element clau per al pla que està començant a prendre forma per aconseguir que en la major part de les parròquies hi hagi una única llista contra DA. Socialdemòcrates i Demòcrates, segons les fonts consultades, consideren que si es presenten diferents llistes en cada parròquia i el vot d'esquerres es divideix es corre el risc que els demòcrates obtinguin novament la major part dels comuns.

El pal de paller d'aquest pla és impedir que amb un terç dels vots, xifra similar al que va obtenir la llista nacional demòcrata, es guanyin bona part dels comuns al desembre. Cal recordar que la llista més votada, ni que sigui per una sola papereta, passa a tenir la majoria absoluta en la corporació comunal. Si es repetís el resultat de les territorials de les passades generals, els taronges obtindrien sis comuns i Concòrdia guanyaria a Sant Julià. Precisament, Sant Julià és l'única circumscripció on els demòcrates no tenen opcions clares de victòria i on la llista a combatre seria la d'Unió Laurediana amb Josep Majoral al capdavant.

El pla, segons aquestes fonts, només té dos inconvenients. El primer és que no està gens clar que Concòrdia, que es troba en línia ascendent i que no està 'contaminada' políticament, vulgui perdre aquest actiu unint-se amb forces com el PS i SDP que tenen un llarg bagatge d'encerts i errors a l'esquena. El segon problema es troba en quin és el paper que jugaran altres forces no d'esquerres. Si el PS i SDP opten per pactar amb formacions de dreta dura com la que lidera Enric Dolsa a Ordino o de caràcter alternatiu com Andorra Endavant de Carine Montaner, el puzle pot ser molt complicat d'encaixar.

El temps corre molt ràpidament perquè passat l'estiu s'estarà a menys de tres mesos per a les eleccions i pràcticament en precampanya. Acords a múltiples bandes amb tot el que signifiquen necessitaran força temps si finalment hi ha entesa per totes les parts.