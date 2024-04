Pot Montaner presentar una moció de censura a Espot?

Andorra la VellaPot Montaner fer que Govern convoqui eleccions? Les intencions d’Andorra Endavant són clares, però què és una qüestió de confiança i què és una moció de censura? Doncs la consellera de l’oposició ha plantejat aquestes qüestions per “l’excessiu intervencionisme de Govern”.

Tots dos són mecanismes extraordinaris que té el Consell. El primer, la qüestió de confiança, l’ha de presentar l’executiu, Espot en aquest cas, i serveix per veure quin suport té al parlament, quins consellers continuen confiant en ell. La moció de censura, en canvi, la presenten un mínim de sis consellers que no estan d’acord amb el Govern i el volen fer caure.

Dit això, quin és el calendari i quins suports es necessiten per tirar endavant un tema així? Doncs posem que es presentés dilluns que ve. El Consell tindria entre 3 i 5 dies per celebrar una sessió extraordinària per votar una cosa o l’altra.

Actualment, és poc probable que això pugui passar perquè d’entrada Concòrdia i el PS donen suport a les mesures del nou projecte de llei pel que Montaner no tindria capacitat de consellers suficients que presentin la moció de censura.