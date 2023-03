PS SDP + referma l'aposta per assolir un pacte d'estat de cultura

Andorra la VellaLa coalició d'esquerres PS SDP + ha aprofitat aquest divendres el darrer dia de campanya electoral per refermar l'aposta de la formació per promoure un pacte d'estat en matèria de cultura si finalment arriben a governar després de les eleccions del 2 d'abril. La número 3 de la llista nacional, Susanna Vela, ha manifestat que "per a nosaltres és important el benestar i la protecció de la ciutadania" i, per assolir-ho, "és important invertir en cultura". D'aquesta manera, la coalició ha presentat les dues grans propostes en matèria cultural que estan relacionades, d'una banda, amb garantir l'accés amb igualtat de condicions a la cultura i, de l'altra, continuar donant impuls a l'Estatut de l'Artista, una proposta "que va ser liderada aquesta passada legislatura pels socialdemòcrates".

Per tal de garantir aquest accés universal, Vela ha posat en relleu la necessitat d'impulsar activitats extraescolars culturals per a tots els infants del Principat "que puguin ser assumides per l'administració pública", ja que d'aquesta manera "no hi ha cap bretxa econòmica". D'altra banda, també es vol treballar per fer "un bon pla de foment de la lectura" per tal de millorar els índexs actuals, així com potenciar l'ús del català de manera conjunta entre tots els actors implicats en el món cultural. A banda, Vela ha recordat la proposta socialdemòcrata de reduir al 2,5% l'IGI d'aquests serveis, la qual cosa ajudaria a fer que "una part de la població amb menys recursos tingui un accés més garantit".

Tot plegat, ha dit, es vol posar en marxa mitjançant un pacte d'estat "que demanarem a totes les forces polítiques per garantir aquests drets culturals de la ciutadania". Així mateix, ha afegit que "posarem tots els recursos i mitjans necessaris perquè hi hagi creació i es desenvolupin les indústries culturals i la creació audiovisual".

En referència a l'ús del català, la candidata ha manifestat que, malgrat que es disposa d'una bona llei en aquest sentit que data de l'any 2000, "el que han fallat són els recursos que s'hi han posat". "Sense recursos les lleis difícilment són aplicables. La dificultat d'aquests últims anys ha estat perquè hi ha hagut molt poques campanyes de promoció de la llengua i, sobretot, molt pocs recursos a la inspecció".

Preguntada sobre la creació del futur Museu Nacional, PS SDP + s'ha compromès a tirar endavant aquest equipament en un "lloc cèntric" -que podria ser a la zona de l'antiga plaça de Braus de la capital- si arriben a governar després dels comicis d'aquest diumenge, juntament amb la resta d'instal·lacions que siguin necessàries. "Fins ara els governs de DA han posat damunt la taula el Museu Nacional, però això no ha esdevingut una realitat i ara tampoc ho podem pensar si ells continuen governant al país", ha exclamat.

Valoració de la campanya electoral

Finalment, Vela també ha volgut fer una valoració final de la campanya electoral assegurant que "s'ha treballat moltíssim i estem molt satisfets", sigui amb els resultats que s'han anat obtenint com amb les sensacions de cara a les eleccions. Tanmateix, ha valorat de manera molt positiva la coalició amb SDP: "Hem treballat molt a gust junts i ens hem entès molt bé i, per tant, només pot sorgir positivitat", ha conclòs.