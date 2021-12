17-D, 15.51h: aterra el primer avió de línia regular a l’aeroport Andorra la Seu

Aterra el primer avió de la línia regular Madrid - Andorra la Seu, aquest divendres a l'aeroport urgellenc.

El primer vol en 37 anys d’una línia regular ha aterrat aquest divendres, provinent de Madrid, a les 15.51h a l’aeroport d’Andorra – La Seu. Els bombers han ‘batejat’ l’aparell, un ATR Aircraft EC-LRR 72-600 de la companyia Air Nostrum, d’on han baixat les autoritats i la resta dels passatgers que han omplert la nau, amb capacitat per a 72 ocupants. Dues hores abans, cap de la delegació andorrana, el ministre de Presidència, Jordi Gallardo, ha mantingut a la capital espanyola una trobada bilateral amb la ministra de Transports espanyola, Raquel Sánchez, amb qui ha destacat que la nova ruta, Andorra – La Seu Adolfo Suárez Madrid -Barajas, es “reforça i millora la connectivitat del Principat afavorint-ne el desenclavament”.

L'aparell ha aterrat poc abans de les 16 hores procedent de Madrid després que hagi sortit a les 14 hores des de la capital espanyola. L'ocupació dels trajectes tant d'anada com de tornada ha estat del 100% dels seients disponibles, el que es tradueix en una cinquantena de passatgers per viatge. El cap de Govern, Xavier Espot, ha pronunciat un parlament després de l'aterratge en el qual ha assegurat que aquest "és un dels projectes més anhelats per al nostre país i per totes les comarques pirinenques veïnes" i, per tant, d'ara endavant el Principat compta amb una "nova porta d'entrada per a visitants i residents" que també permetrà "atreure noves oportunitats de negoci". Així mateix, tant Espot, com el secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Isidre Gavín, i el director comercial d'Air Nostrum, Juan Corral, han manifestat que es tracta d'un dia "històric" per a l'aviació d'Andorra i per a la infraestructura.

(seguirà ampliació)