19.000 dosis administrades i cinc notificacions per reaccions greus

Andorra la VellaEl Govern ha informat que durant aquest dilluns es van inocular un total de 1.009 dosis, fet que representa que ja s'hagin administrat fins a 19.064 vaccins des de l'inici del pla de vacunació i que diumenge, un 30% de la població estarà vacunada almenys amb una dosi. La responsable del programa de farmacovigilància, Carme Pallarès, ha explicat aquest dimarts, a la comissió de Salut celebrada al Consell, que s'han dut a terme accions per informar a la població i als professionals sobre els possibles efectes de les vacunes i també s'ha creat un sistema per recollir notificacions, analitzar-les i enviar-les a l'OMS. També ha comentat que s'han rebut 208 notificacions, 6 de les quals no mostraven cap efecte advers i 43 han estat notificacions amb dades rellevants incompletes. Quant a les vacunes, 56 notificacions han estat del vaccí d'AstraZeneca amb dos casos greus i 152 de la Pifzer, amb tres casos greus. Pallarès ha especificat que dues d'aquestes notificacions per efectes greus de la vacuna Pfizer van ser per reaccions al·lèrgiques al mateix centre de vacunació.

Pel que fa a les reaccions no greus, la majoria són per dolor muscular, febre i fatiga, problemes digestius o insomni, entre d'altres, i la gran part de les persones que han declarat aquests efectes i els han notificat han estat la població més jove d'entre 15 i 59 anys, principalment, del sexe femení amb més d'un 80% del total. Pallarès ha comentat que després, aquestes notificacions es validen i en el cas de les greus es fa un formulari per poder esbrinar si l'efecte ha estat causat per la vacuna o no. Per tant, ha comentat que si una reacció greu és pel vaccí, "no se li administraria la segona dosi" i en cas de no ser consistent la causalitat, per precaució, tampoc se li aplicaria. D'altra banda, "si es veu que l'efecte no és per la vacuna, sí que se li aplicaria la segona dosi", ha indicat. En aquest sentit, el ministre ha explicat que un dels casos greus va ser un accident bascular cerebral hemorràgic en una persona que ja tenia factors de risc, "però en cap cas ha tingut relació i un efecte amb la vacuna".

Dispositiu psicològic

El Govern també està treballant en un dispositiu específic per donar resposta a les persones que han patit més psicològicament durant la pandèmia, el qual es preveu que estigui enllestit aquesta setmana. De fet, el ministre ha assegurat que estan a punt de tancar amb el president del Col·legi de Psicòlegs aquest dispositiu que disposarà d'un pressupost específic, en el qual un dels aspectes més destacables seran els joves i també hi haurà un apartat pels professionals de la salut.

Es tractaria d'un dispositiu integrat per diversos psicòlegs que s'hi afegirien i hi hauria unes tarifes per prestacions, les quals s'estan acabant de veure com s'hi adhereixen. Sobre el pressupost, el ministre no ha pogut avançar més detalls, però ha indicat que serà ampliable segons les necessitats o fins que el pla de Salut Mental estigui en funcionament. En aquesta línia, es preveu que el pla pugui estar enllestit en les pròximes setmanes, ja que actualment s'estant fent les darreres aportacions dels diferents col·lectius per poder acabar d'elaborar el document definitiu, ha matisat Benazet.