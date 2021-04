A finals de setmana s'arribarà a un 30% de la població vacunada amb una dosi

Andorra la Vella"La quarta onada clarament està a la baixa", ha manifestat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, en la compareixença davant la comissió legislativa de Sanitat, on ha comentat que el nombre de casos cada dia està baixant, de la mateixa manera que la taxa reproducció, la qual es troba a 0,83. De fet, ha indicat que si fa unes setmanes els casos per dia eren superiors a 60, aquest dimarts tan sols hi ha hagut 33 nous positius. Tot i així, s'ha mostrat prudent i ha declarat que hi pot haver una fluctuació amb algun repunt a finals d'aquesta setmana o a principis de la vinent a causa de la Setmana Santa, però ha assegurat que l'impacte serà menor "per la vacunació".

En aquest sentit, també ha manifestat que quan s'acabin aquestes 15.000 dosis de la vacuna d'AstraZeneca del projecte Covax, previst per aquest diumenge, "tindrem un 30% de la població vacunada" amb una dosi.

L'avenç progressiu de la immunització col·lectiva està provocant un decreixement en el nombre de casos nous per dia i els positius totals s'eleven fins als 12.614. A més, les persones que tenen la malaltia activa també van a la baixa (561), es registren un total d'11.932 altes, i les defuncions continuen en 121.

Pel que fa a la pressió sobre el sistema sanitari es manté estable. Actualment són 29 (-1) els pacients ingressats a planta i 10 (+2) a la Unitat de Cures Intensives (UCI), dels quals 9 requereixen ventilació mecànica. Com ja és habitual des de fa setmanes, a la planta Covid del Cedre no hi ha cap persona ingressada.

La dada més positiva és en relació amb el sistema escolar. Segons ha informat el Govern, en aquests moments no hi ha cap aula ni en vigilància activa ni passiva.