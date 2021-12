352 nous casos de covid en un dia i 162 aules amb afectacions

Andorra la VellaSalut ha registrat durant les darreres hores, des d’aquest dijous, 352 nous casos de covid al país. La xifra de casos actius al país continua escalant i ja hi ha 1.716 casos actius (269 més que dijous). L’increment de casos també repercuteix, tot i que “lleugerament”, segons ha dit aquest divendres el ministre Martínez Benazet, en el sistema sanitari, on hi ha 19 malalts de covid ingressats, 14 a planta i cinc a la Unitats de Cures Intensives, tots cinc requerits de ventilació mecànica. A l’àrea d’hospitalització del Cedre continuen ingressats set pacients. L’escalada de casos també es visualitza a Educació. El país té 162 aules amb algun tipus d’afectació. Destaquen les 45 classes en règim d’aïllament total i 72 amb algun alumnes confinat.

“L’escola s’autorregula malauradament amb el nombre d’aules que tanquen i que obren. No hi ha previsió de tancament de les escoles, hem de preservar al màxim que els nens i nenes del país puguin rebre la seva educació i intentar que els confinament siguin el més curts possible”, ha explicat Benazet, qüestionat per un possible tancament dels centres, si continua creixent el nombre d’afectacions.