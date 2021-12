La covid arrasa les escoles: ja afecta un centenar d'aules del país

Andorra la VellaDurant les darreres hores, el Sars-Cov-2 ha infectat 16 noves aules, amb la qual cosa ja són gairebé un centenar (94) les aules afectades. N'hi ha 27 de tancades, que tenen tots els seus alumnes aïllats i 67 en règim de vigilància parcial -46 de les quals en vigilància passiva-. Segons ha explicat aquest dimecres el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, en aquesta sisena onada de la covid han passat set pacients per la Unitat de Cures Intensives, d'aquests, tres eren persones vacunades -”dues tenien patologies que els fragilitzaven molt”- i els altres quatre eren pacients no vacunats.

Actualment hi ha 27 classes confinades totalment i 67 de manera parcial, mentre que altres 46 es troben en vigilància passiva. Aquesta situació es produeix, tal com ha recordat el ministre, per l'important nivell d'incidència que la pandèmia està tenint a hores d'ara sobre la població menor de 15 anys, col·lectiu que actualment es troba en procés de vacunació. De fet, de la franja dels 12 als 15 anys el percentatge de vaccinació és del 61,5% amb una primera dosi i del 55,8% amb la pauta completa.

Davant d'aquesta situació, la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha assegurat durant la roda de premsa posterior al consell de ministres que el Govern no es planteja un canvi d'escenari a nivell educatiu més enllà de l'anunciat aquest dimarts, que permet aïllar una aula sencera de primera i segona ensenyança, batxillerat i formació professional quan hi hagi tres positius, i també es confinarà una classe de maternal tan bon punt es detecti un sol cas de coronavirus.

És per això que Vilarrubla ha assegurat que "ara per ara mantenim que és important mantenir la presencialitat", ja que "és la millor opció pel desenvolupament acadèmic i social dels alumnes" i queda descartat, per ara, tornar a imposar la "virtualitat". Tot i això, ha manifestat que "tancar alguna escola seria possible" si des de Salut es creu que és la millor opció davant d'una afectació rellevant de la Covid-19.