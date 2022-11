Un 36% dels adolescents fa un ús problemàtic d'Internet i les xarxes socials

Andorra la VellaUn 36% d'adolescents està fent un ús problemàtic d'Internet i les xarxes socials actualment. Així ho indica l'estudi que ha fet públic avui Unicef Andorra sobre l'impacte de la tecnologia en l'adolescència, on s'han analitzat les dades de més de 2.000 alumnes de segona ensenyança del país. En aquest sentit, la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha admès que moltes de les dades que es desprenen de l'enquesta l'han sorprès, tot i que aquesta evidència científica també suposa una "oportunitat per a treballar aquests riscos" a partir d'ara.

Algunes de les dades més destacables de l'estudi, per exemple, fan referència a les conductes de risc dels adolescents. Amb relació a aquest tema, el document revela que un 15% dels adolescents hauria rebut propostes sexuals via xarxes socials mentre que un 12% manifesta haver enviat fotos o vídeos personals de contingut eròtic o sexual. Per altra banda, l'estudi també indica que un 17% dels adolescents podria estar fent un ús problemàtic dels videojocs, que un 3% podria tenir addicció i que un 14,3% són possibles casos d'assetjament escolar i ciberassetjament. En el cas del web fosc o 'dark web', més de la meitat dels enquestats diu que sap què és i el 8,5% afirma fins i tot que hi ha accedit alguna vegada o almenys ho ha intentat, majoritàriament nois de segona etapa de segona ensenyança.

El Coordinador de Sociologia d'Andorra Recerca + Innovació (ARI), Joan Micó, en aquest sentit, ha destacat que moltes de les conductes negatives estan relacionades amb el fet que molts adolescents s'enduen el mòbil a l'habitació i l'utilitzen després de mitjanit. Més enllà d'aquesta evidència, que afecta el 17% dels enquestats, l'estudi també revela un nivell molt baix de control parental, concretament, amb 5,20 punts sobre 10. Per aquest motiu, Vilarrubla -qui també ha demostrat certa preocupació per l'estreta que desprèn l'enquesta entre l'ús de la tecnologia i la salut mental- ha avançat que Govern treballarà diverses línies d'actuació que inclouran la prevenció, l'educació -on s'incidirà sobretot en les famílies-, i també la reconducció, una vegada s'hagi detectat la problemàtica.