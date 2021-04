42 nous positius i 42 ingressos, dels quals 11 a l'UCI

Andorra la VellaEls moviments de Setmana Santa han posat el punt d'alerta, sobretot per la soca britànica i el relaxament d'una part de la ciutadania. Així, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha tornat a apel·lar a la responsabilitat individual després que actualment es trobin molts més contactes per cada positiu. Si abans eren entre 4 i 8, "ara els sobrepassem àmpliament" i se situen entre 12 i 15 persones i això vol dir que "la gent no limita les seves relacions socials", ha informat Benazet. Tot i així, no ha pogut avançar si hi haurà noves restriccions, però sí que ha assegurat que estan en alerta i en funció de com evolucioni la pressió a la Unitat de Cures Intensives (UCI) prendran una decisió al consell de ministre.

Aquest dimarts s'han registrat 42 nous positius respecte a aquest dilluns, que situen els casos totals en 12.328. Els casos actius es troben en 641, les altes en 11.570 i les defuncions es mantenen en 117. La pressió a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell continua sent elevada amb 31 persones ingressades a planta i 11 a l'UCI, 10 d'elles ventilades mecànicament. Pel que fa a la població escolar, 15 aules estan sota vigilància activa, 12 en total i 3 en parcial i 43 més sota vigilància passiva.

Amb aquesta situació, el ministre ha demanat un darrer esforç per poder arribar a un estiu amb una vida molt més normalitzada. "De la pandèmia no en sortirem si no limitem les interaccions o si no ens vacunem", ha destacat el ministre. D'altra banda, també ha informat que a partir d'ara es prioritzarà la cirurgia major ambulatòria i s'ha suspès tota la quina estava programada i no és urgent. Aquesta decisió forma part del pla de contingència de l'hospital per poder atendre a tots els pacients Covid.