Cap vacuna, 55 casos nous i dues persones més ingressades

Andorra la VellaLes dades sanitàries relatives a la pandèmia de la Covid-19 continuen a l'alça, tot i que en les darreres hores les xifres han pujat de manera moderada. Segons informa el ministeri de Salut aquest dilluns, s'han registrat un total de 55 casos positius nous de coronavirus respecte a aquest diumenge, mentre que les altes també s'han incrementat, en aquest cas en 49. Les defuncions es mantenen en 117 des d'aquest dissabte.

Pel que fa referència a la pressió hospitalària, aquest dilluns hi ha 646 casos actius, sis més que aquest diumenge. Dues persones més (30 en total) resten ingressades a planta de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell i 10 a la Unitat de Cures Intensives (UCI), 9 de les quals requereixen ventilació mecànica. A la planta Covid-19 habilitada al Cedre no hi ha cap ingressat.

Quant a la campanya de vacunació, i malgrat que aquest dijous van arribar al Principat 30.000 dosis del vaccí d'AstraZeneca, durant les darreres hores no s'ha administrat cap vacuna. Tot i així, des de l’inici del pla de vacunació ja s’han administrat 12.440 dosis.

Finalment, pel que fa a la població escolar, 18 aules estan sota vigilància activa –14 en total i 4 en parcial– i 48 en vigilància passiva.