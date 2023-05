El 45% de les entrades disponibles per veure el Cirque du Soleil ja han estat venudes

Andorra la VellaEl 45% de les entrades disponibles per poder veure alguna de les 22 representacions de 'Festa', el nou espectacle que el Cirque du Soleil ha preparat per a aquest estiu a Andorra, ja estan venudes.

La xifra, que suposa 35.976 localitats, inclou tant les persones que han comprat directament el seu seient a través del web www.visitandorra.com, com també les reservades per part del sector turístic. Així, bona part dels seients de l'espectacle els adquireixen hotels i comerços del país, que després ofereixen paquets als seus clients per ampliar la seva estada al Principat.

Enguany, per primera vegada, totes les localitats són amb seient. D'aquesta manera, tot i eliminar l'opció més econòmica que existia per veure l'espectacle –places dempeus–, cal destacar que el ritme de venda d'entrades és similar a la de l'any passat en les mateixes dates.

Una xifra que encara és més destacable si es té en compte que, en anteriors convocatòries, la promoció publicitària fora d'Andorra s'havia iniciat unes setmanes abans. En aquesta ocasió, la campanya de 'festa', que inclou presència als principals mitjans escrits, televisius i radiofònics dels països veïns, va començar la setmana passada.

El Cirque du Soleil representarà 'Festa' fins a 22 vegades: serà de l'1 al 30 de juliol, de dimarts a dissabte i també el darrer diumenge del mes. La nova proposta de la companyia canadenca inclou noves acrobàcies i alguns dels números més destacats dels darrers anys per celebrar el desè aniversari de la col·laboració amb Andorra. Les entrades individuals oscil·len entre 21 i 29 euros.

Muntatge i arribada dels primers treballadors del Cirque

El muntatge de les estructures tant de l'envelat principal com de l'espai per als artistes a Prada Casadet ja ha quedat enllestit. Aquesta setmana s'inicia la construcció de l'escenari i posteriorment serà el torn de la graderia.

Pel que fa al personal de la companyia, els productors i organitzadors ja són al Principat per començar a preparar l'espectacle 'in situ'. Les properes setmanes arribaran també els artistes per assajar la posada en escena de 'Festa' abans de la seva estrena.