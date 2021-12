Les 5 notícies més visitades del 2021 (les quatre primeres no tenen res a veure amb la pandèmia)

Andorra la VellaEl darrer dia de l’any és moment per repassar quines han estat les notícies més visitades a la web ara.ad. Entre els més visitats hi ha bastants articles relacionats amb la gestió de la pandèmia, especialment mentre van durar els dubtes sobre les competències estatal o autonòmica de mantenir bloquejada la frontera amb Espanya en ple confinament. Curiosament, cap de les quatre notícies més llegides d’aquests darrers mesos té a veure amb la crisi sanitària. La més visitada del 2021 ha estat una relacionada amb el considerat per molts el futbolista més determinant de la història, Leo Messi, i la seva inclusió mercantil al país, amb la compra de l’hotel Canut. La notícia més visitada és del 4 de maig: ‘Leo Messi ja és propietari de l’hotel Canut’.

Des del febrer que es relacionava el futbolista argentí amb la família propietari de l’hotel. I al maig, l’ara.ad va treure, en exclusiva, la trobada entre les parts i l’acord perquè la societat de Messi, juntament amb els seus socis del grup Majestic, compressin l’emblemàtic hotel escaldenc.

La segona notícia més llegida de l’any va ser el 16 d’abril, i forma part d’una secció que vam fer a l’ara.ad, que recollia les impressions de la societat andorrana per mitjà de les xarxes socials. ‘A cop de tuit’ difonia les reaccions al debat sobre la nacionalitat, tant els requisits que es necessiten per obtenir-la, com la compatibilitat amb la d’altres països.

La tercera té a veure amb la salut: Fuets amb salmonel·la i gelats amb òxid d'etilè provinents de França i iogurts catalans s'han de retirar del mercat, publicada el 29 de juliol. Alguns supermercats d'Andorra havien venut fuets elaborats per l'empresa Caula Aliments que, segons la Xarxa d'Alerta Alimentària Europea (RASFF), haurien provocat un brot de salmonel·la a França.

El quart article més visitat correspon a un vídeo que mostra dos homes en plena discussió i baralla a Ciutat de Valls: “Baralla tragicòmica de dos homes a Ciutat de Valls”.

Finalment, la cinquena notícia més llegida és la primera relacionada amb la gestió de la pandèmia. En aquella època, durant la primavera, que Generalitat i Moncloa es contradeien sobre l’oportunitat d’aixecar el veto a la circulació entre Andorra i el país veí del sud. El 31 de març, l’article es titulava: Moncloa rectifica la Generalitat i permet la mobilitat entre Andorra i qualsevol punt d'Espanya per Setmana Santa.