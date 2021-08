Baralla tragicòmica de dos homes a Ciutat de Valls

Andorra la Vella"Que te pires!", "que no me piro!", "que te pires!", "que no me piro!", i així, en bucle durant més de 10 minuts. Sense que es conegui el motiu de l'acalorada baralla, aquesta matinada dos homes han protagonitzat un tragicòmic encontre a Ciutat de Valls, a Andorra la Vella. Tràgic, per l'espectacle lamentable que van haver de suportar els veïns a altes hores de la nit, i còmica, per l'absurditat de la situació.

L'escena, que una persona va gravar amb el seu telèfon mòbil i posteriorment va penjar a la xarxa social Tiktok amb el nom 'Nits d'estiu al Bronx (Ciutat de Valls), comença amb un home baixant d'un cotxe i escridassant-ne a un altre amb gestos violents. Pel que sembla, algun dels dos ha fet una maniobra imprudent i ha molestat l'altre. Però l'orgull els pot i s'abraonen sense arribar a pegar-se.

Posteriorment, un -pobre- vianant que veu l'escena, intenta separar-los amb la mala sort que el seu telèfon mòbil surt volant, i fruit de la confusió, un dels dos homes es pensa que és de l'altre amb qui s'està barallant, i el xuta carrer avall. Aquest fet provoca la ira del vianant, que se suma a la baralla.

Finalment, s'intercanvien insults durant una estona més i s'acaba el vídeo, tot i que podem deduir que no va anar a més. Com diu la dita: 'Molt soroll per no res'. Aquest és el link de Tiktok amb la baralla: https://vm.tiktok.com/ZMRhFkppG/