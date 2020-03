Campanya per no pagar autònoms ni lloguers

La incertesa econòmica amb què el país afronta la crisi del coronavirus comença a generar iniciatives ciutadanes per protegir els interessos d’empresaris, autònoms i treballadors. En nombrosos perfils de xarxes socials s’ha compartit una publicació on es demana “la cancel·lació de la quota d’autònoms mentre duri el coronavirus”. El post, que s’acompanya amb el hashtag #CANCELACIOQUOTAAUTONOMS afegeix que “si no puc treballar, no puc facturar”.

Segons ha pogut saber l’ARA Andorra, alguns empresaris han donat ordre als seus departaments comptables d’endarrerir 15 dies el pagament a proveïdors. També n’hi ha que tenen previst retornar els rebuts de lloguer dels locals mentre hagin de romandre tancats.