Canillo detecta més demandes d'ajudes dels temporers

A la parròquia de Canillo hi ha uns 650 temporers que han quedat 'atrapats' sense poder tornar al seu país. Si bé en un principi la problemàtica que patien aquestes persones era bàsicament la lligada a l'habitatge (poder prorrogar el contracte o trobar un allotjament) ara el comú està detectant un augment creixent dels problemes per cobrir les necessitats bàsiques. "Ara estem en una altra fase", explica el conseller de Gent Gran i Benestar Social, Miquel Casal, que detalla que en els darrers dies hi ha hagut una demanda creixent de persones que necessiten ajuda per alimentar-se. D'aquesta manera, concreta que s'estan donant uns 160-170 lots d'aliments a persones temporeres i que la setmana que ve esperen que se'n lliurin uns 80 més.

Casal explica que aquestes demandes els arriben "per diferents vies" i que al comú el que fan és valorar aquestes peticions demanant a aquestes persones un seguit de documentació per poder analitzar "cas per cas". Gràcies a l'ajuda de Càritas, es pot donar aquests aliments a aquestes persones. De fet, no només es donen aquests lots preparats per l'ONG sinó que també es faciliten uns vals perquè aquestes persones puguin comprar tot un seguit de productes bàsics "com pa o fruita" als supermercats.

Casal destaca que en la problemàtica de l' habitatge es va implicar el departament de Turisme per mirar de negociar l'allargament dels contractes o bé trobar allotjament als temporers. Ara bé, un cop solventat aquest problema, ara s'està detectant que les necessitats són diferents i les està assumint el departament que ell encapçala, que s'ha reforçat amb personal d'altres que arran de la crisi han vist disminuïda la feina. A banda d'aquestes peticions de temporers estrangers també s'estan trobant amb demandes de temporers que habiten al país o fins i tot de persones que presenten problemes socials. De fet, darrerament han rebut més d'una quinzena de sol·licituds. Casal destaca que aquestes demandes no només s'atenen des del comú sinó que també s'orienta aquestes persones cap a les ajudes socials que poden rebre des del Govern. Des de la corporació comunal ja tenen previst que aquest estiu caldrà que les feines que es donen, com per exemple per neteja de camins, s'adaptin a la situació actual i, per tant, es prioritzin perfils de persones que puguin tenir necessitats socials. En aquest sentit, recorda que altres anys aquestes tasques es donaven sobretot als joves, però que aquest any es valorarà que les puguin fer persones amb necessitats socials.

Atenció a la gent gran

I una de les atencions que també es van prioritzar des del primer moment al departament de Social de Canillo va ser establir "un contacte permanent" amb les persones majors de 65 anys. D'aquesta manera, des de la corporació comunal estan fent unes 400 trucades setmanals a través de les quals la prioritat, explica el conseller, és saber quin és l'estat d'aquestes persones. Ara com ara es fa un seguiment a unes 200 persones. I per atendre les necessitats d'aquest col·lectiu s'han fet diferents tasques com recollir comandes a la farmàcia i dur-les a casa de la persona que ho necessita (una vuitantena) o passar llistes de comandes als supermercats perquè es pugui lliurar la compra a domicili.

Casal recorda que prèviament a l'esclat de la crisi sanitària ja existia un grup de WhatsApp a través del qual hi havia "un contacte directe" amb la gent gran i a través d'aquest grup s'ha mantingut, també, aquest vincle amb el col·lectiu. A més, des de la corporació se'ls ha proposat un seguit d'activitats a través de les xarxes socials, com ioga o tallers de memòria, perquè es puguin continuar mantenint actius malgrat el confinament.