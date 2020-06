Control exhaustiu als francesos que tornen del Pas

D'un en un i amb parada obligatòria a la duana, han anat passant els vehicles francesos que tornaven de comprar al Pas de la Casa. La Gendarmeria ha efectuat durant tot el dia controls exhaustius als conductors que volien entrar a França, provinents del Principat. Si anaven en cotxe, els feien obrir el maleter per assegurar-se que no havien superat el límit legal d'alcohol i tabac importat; els supervisaven els seients i la guantera amb una llanterna a la mà, i en alguns casos fins i tot els han fet obrir el motor. En el cas dels motoristes, els demanaven que s'obrissin la jaqueta per comprovar que no duguessin cap producte amagat i els revisaven la caixa del darrere.

Entre les cinc de la matinada i les 10 del matí, el servei de Mobilitat ha registrat prop de 2.000 vehicles que havien travessat la frontera pel pas francoandorrà, molt lluny dels 18.000 que havien previst el Govern i el comú d'Encamp. El cert és que la majoria de francesos han anat al Pas de la Casa de matinada, han efectuat les seves compres, i gairebé tots havien marxat passades les 11. Han estat molt pocs els que han aprofitat el dia per quedar-se a dinar en algun dels restaurants oberts del nucli urbà.

Més gent a partir de dimarts

Tot i la satisfacció dels botiguers, s'espera que hi hagi més gent a partir de dimarts, quan s'aixeca la limitació del radi de 100 quilòmetres i francesos provinents de qualsevol punt del país podran accedir a Andorra. "Ha vingut molta gent, però demà creiem que n'hi haurà més perquè habitualment rebem molts turistes de Tolosa, que avui encara no podia venir", comentava la dependenta d'una coneguda perfumeria. L'encarregat d'Alfa Supermercats confessava sentir-se "sorprés" amb la cua que a primera hora d'aquest matí s'ha trobat davant la botiga, i creu que "potser els francesos es pensaven que hi havia alguna limitació horària, perquè tots han vingut a comprar de bon matí i després han marxat de seguida".